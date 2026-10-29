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沈伯洋「洋流飄帶有貓膩」！選民破解真相愣住：太厲害

發現長度是67cm，馬上想到可能是有對照文工尺上的吉數

67cm在文公尺上下紅字之外，剛好對應『官』這個字，實在太強了！」

▲有網友發現，這條被廣發的洋流飄帶設計長度67公分，會剛好對應到文工尺上「官」字，在社群引爆討論。（圖/李昆穎Threads）

洋流飄帶原始設計者證實！飄帶公分數也對到沈伯洋生日超離奇

因為我平常做設計就有這種無聊老派習慣…所以我就選了『官』希望討個好兆頭。」

沒想到沈伯洋的生日竟然也是6月7日，剛好也跟飄帶的67公分相對，實在是超級巧合。

九合一選舉正式進入最後倒數一個月，其中台北市長候選人沈伯洋的「洋流飄帶」在全台灣被印製發放，常常在路上都可以看到有人包包、行李箱上繫有該飄帶。結果有選民近日也在設計要發放飄帶時，參考了最原始的洋流飄帶，沒想到卻發現該條飄帶的長度是「67公分」，不僅對應到文公尺上的「官」字，貼文甚至釣出洋流飄帶設計者證實，引起廣大迴響。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「不知道有沒有人知道這條飄帶的含金量，因為自己也在設計要給朋友發的飄帶，參考了一下洋流飄帶尺寸，，不對還好，一對真的佩服當初設計人的細心！貼文曝光後，不少選民全嚇壞表示：、「這個巧思真的超級強也很用心啦！」、「真的是當大家都發自內心都想對一個人好，各種細節是會讓人起雞皮疙瘩的。」然而該貼文讚數突破4萬，連同洋流飄帶的原始設計者也出面留言證實：「67公分的檔案就是我釋出的！ 廠商本來建議我要不要做70公分， 我說我排看看， 後來我就想要不要抓一個吉數，不要超過70公分的。飄帶設計者提到：「但因為這個事情實在太小、太隱約了，沒什麼好講的我就沒講了，想不到有人發現！我就說設計是魔法了齁。」除了這個對應「官」字討吉利引爆討論外，到底沈伯洋可不可以依靠洋流順利上位，還是現任市長蔣萬安再度連任，30天後就有答案。