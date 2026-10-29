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趙少康爆侯友宜遭羞辱 柯文哲反駁：我哪裡羞辱他？

陳佩琪氣炸 柯文哲笑：不要搞到最討厭國民黨的是她

選前30天翻舊帳 柯文哲：趙少康是民進黨派來的？

是否影響替蔣萬安站台？柯文哲：該做的都會做

2026九合一選舉倒數30天，前中廣董事長趙少康近日重提2024年總統大選藍白合內幕，爆料當時國民黨總統候選人侯友宜為促成合作，多次放下身段，卻遭民眾黨創黨主席柯文哲羞辱，引發爭議。對此，柯文哲今（29）日受訪時反擊，趙少康根本是「提油救火、愈描愈黑」，更透露太太陳佩琪為此氣得不得了，還忍不住開玩笑酸說，「趙少康是民進黨哪個派來的奸細？」他強調，當年並未羞辱侯友宜，更直言藍白合破局「要怪就怪朱立倫」。趙少康日前接受TVBS《佳穎T政步》專訪，回顧2024年總統大選藍白合過程，透露侯友宜當時為促成合作，多次放下身段尋求柯文哲支持，卻頻頻遭到羞辱，甚至被當面指稱「你是第三名」、「不會贏」等。相關言論引發爭議後，趙少康28日深夜發文澄清，強調只是還原當時情況，並無檢討任何人的意思。柯文哲受訪時表示，過去的事情就讓它過去，自己也很少再提，但趙少康指控他「羞辱侯友宜」，不僅用字不妥，連內容也有出入。他澄清，當時的說法是「我不選，你跟賴清德一對一對打也不會贏」，並非直接對侯友宜說「你是第三名」，反問「我是哪個地方羞辱侯友宜？」柯文哲進一步指出，趙少康的說法彷彿認為他「不識抬舉」，應該乖乖接受副手安排。他認為，當年藍白合破局的問題在於國民黨未能一開始就講清楚合作條件，反而不斷改變協商方式。柯文哲直言，「要怪就怪朱立倫」，如果國民黨一開始就表明民眾黨只能當副手，就應該直接講清楚，不必一下德國模式、一下日本模式，最後甚至出現民調要讓6%的結果，「我臉都綠掉了」，若真讓6%才促成合作，民眾黨恐怕整個黨都會垮掉。談及趙少康重提往事，柯文哲直言，「第一個叫提油救火，後面叫愈描愈黑」，自己神經比較大條，但太太陳佩琪卻相當生氣。柯文哲笑說，過去常講家裡最恨民進黨的不是自己，而是陳佩琪，如今也擔心「不要搞到現在最討厭國民黨的也不是柯文哲，是陳佩琪」。至於陳佩琪日前發文反問「難道要柯文哲做小的嗎？」柯文哲表示，太太是很有個性的人，過去看到她在臉書發文太過激烈，偶爾也會拜託她不要寫，但通常只能維持兩個禮拜，如今自己已經想開，「只要她喜歡就讓她寫」。柯文哲強調，政治人物的另一半並非附屬品，也有表達意見的權利。他更自嘲，結婚30多年來，除了陳佩琪因肺癌開刀、請長假休養的那一年，其他年度都是太太收入比自己高，「誰賺的錢多，誰有發言權，我都不敢講話」。面對選戰倒數30天，趙少康此時重提藍白合恩怨，是否可能衝擊雙方合作？柯文哲表示，政治應該不斷反省、改進，2026年的藍白合作至少比2024年有所進步，雙方已有簽約及合作機制，雖然竹北仍出現爭議，但未來更應建立處理分歧的制度。柯文哲認為，政治不可能一次就做到完美，應該讓合作機制一次比一次進步，而不是不斷翻舊帳，徒增彼此不愉快。尤其現在外界每天都在問他何時替蔣萬安站台，偏偏又出現這場風波，讓他忍不住開玩笑說，「趙少康是民進黨哪個派來的奸細？我都不曉得怎麼回答」。至於趙少康的言論是否影響未來替蔣萬安站台的意願，柯文哲表示，選舉活動仍需要事先鋪排，但他也重申，既然藍白合作是民眾黨主席黃國昌的大戰略，自己仍會支持。柯文哲指出，縣市長層級的藍白合作已有簽約，也有透過民調決定人選的機制，既然訂下規則，就應該說到做到。他強調，「正直誠信是民眾黨的文化」，合作的大原則不會改變，至於實際合作程度，仍可進一步討論。柯文哲也舉例，蔣萬安日前舉行競選總部成立大會，黃國昌仍親自出席站台，代表民眾黨並未因個別爭議而停止合作，「至少我們都沒去給人家扯後腿、搗蛋」，強調該做的事情都會做，只是做到什麼程度，還需要討論。