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▲「龍山聚樂部」改造融合日式那卡西與萬華茶桌仔文化。（圖／翻攝畫面）

▲改造後的「艋吃螺螄」柳州鄉愁與艋舺市井味的輕鬆碰撞。（圖／翻攝畫面）

復古花窗、斑駁紅磚與琳瑯招牌，交織出韓國觀光客眼中獨特的「台灣感性」，其中，宮廟文化盛行的艋舺，正為其典型。近年來，艋舺一間又一間店家開始改頭換面，傳統小店注入在地人文特色，再透過當代美學轉譯，變得「又老又潮、又土又洋」。今年度艋舺公園周邊完成改造的5家特色店家全新亮相，涵蓋特色小吃、素食麵點、日式百貨行、到眼鏡咖啡複合空間與那卡西娛樂場。融合店家歷史與相關艋舺元素，重新轉化為兼具市井文化與當代審美的感性生活場域。臺北市商業處長高振源表示，台北造起來店家再造計畫推動12年來，每年協助特色店家因應時代更迭、消費型態轉型等各種挑戰，透過輔導協助店家由內而外轉型升級。已累積輔導248家特色店家，其中萬華區即佔了46家。透過店家再造計畫，讓台灣感性在台北舊城區綻放全新篇章。原名「吉緣素食」改造後聚焦素食麵點專門店，全新品牌主視覺以盤坐在麵條上的Q版觀音搭配童子龍女為吉祥物，擺脫傳統素食重加工味的刻板印象，親切招呼所有顧客。「艋吃螺螄」原名「艋舺螺螄粉 桂林米粉」，新名字「艋吃螺螄」諧音號召民眾來艋舺猛吃螺螄粉，英譯Rose亦扣合創辦人英文名。品牌形象聚焦老闆人像插畫與立體霓虹燈，合著一碗酸辣爽口、熱氣騰騰的螺螄粉，讓柳州美食與艋舺風情碰撞出「舊與潮」交融的鮮明風格。原名「金海峰」此次改造結合店主喜歡的咖啡文化，轉型為「日本雜貨×怡神咖啡」複合空間，店名「金舞心」取台語諧音「真有心」。空間設計將神明桌作為咖啡桌，提供「擲筊」體驗，並推出「上上籤拿鐵」與「聖杯昭和布丁」等特色餐點，同時設計趣味神祗壁畫、「擲筊」體驗儀式，成功打造「有保庇的雜貨咖啡屋」。原名「龍山水果俱樂部」，由國寶級那卡西琴師許翔雲老師創辦，為當地少數僅存的那卡西伴奏複合空間。改造後更名為「龍山聚樂部」，重新定位「那卡西餐飲交誼空間」。另外還有由「青商眼鏡」二代所創立的「凝視咖啡 Gaze Café」，透過輔導讓咖啡+眼鏡串聯接軌，提升複合品牌綜效，打造專屬「有眼光」咖啡迷的絕佳去處。改造店家鄰近的艋舺公園源自龍山寺廟埕，廟前水池古有「美人照鏡」風水意象。10月完工的改造工程以「艋舺公園 Open Up」為主軸。11月1日艋舺店家再造成果發表會及11月7日台北造起來ㄈㄥ年慶，將於全新落成的艋舺公園登場，接力展現輔導亮點店家。發表會後，商業處特別推出3場微旅行，詳細資訊請至官方粉絲專頁「我是商YA人」查詢。