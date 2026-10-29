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今年底有望繼續亮紅燈 明年第1季遇高基期

美國AI融資有麻煩 國發會：不影響長期趨勢

國發會今（29）日公布，景氣對策信號為41分，連續第10個月亮出紅燈，打破1984年有統計以來，42年來紀錄。國發會經濟發展處長陳美菊表示，這次連續紅燈並非前一年低基期，而是受到AI商機爆發，並強調年底持續亮紅燈非常有希望。至於明年第一季，她說，台灣經濟將會面對高基期壓力，實際上是否可以持續亮紅燈，必須要觀望後續訂單影響。9月景氣對策信號綜合判斷分數為41分，較8月下修值40分增加1分，再次亮起紅燈。 陳美菊說，這次的連續10個月亮紅燈，是1984 年採用9項構成項目以來最長的紅燈紀錄。領先指標（不含趨勢指數）在 9 月是 104.69，較上月上升 0.56 個百分點，已經連續第 14 個月上升，累積升幅是 6.5%。其中外銷訂單已經是連續六個月上升；建築物開工樓地板面積最近大幅上漲，主因是科技廠商對廠房、廠辦需求持續增加。同時指標部分，同時指標（不含趨勢指數）是 105.21，較上月上升 0.01%，連續 12 個月上升，累積升幅是 5.11%，跟上月變動不大，表示整個景氣呈現平穩成長態勢。陳美菊總結，過去這次「史上最長紅燈」與以往不同，過去可能在金融海嘯、疫情之後都有出現連續紅燈，但那比較像是低基期所帶來的反彈，但這次AI商機從2024年至2025年都有帶動經濟表現，2026年這次表現就是在這樣的高基期背景下持續上攻，憑藉著AI及半導體優勢持續往上。對於明年第1季是否可能就會面臨高基期效應而終結連續紅燈，她表示還要觀察後續訂單情況，但強調紅燈有相當希望可以一路亮到年底。對於美國AI大廠近期出現融資、借貸疑慮，是否會影響到台灣出口表現？陳美菊回應，美股目前持續觀望就是雲端服務業者（CSP）的營收與獲利是否能涵蓋資本支出成本，也是近期股市近期修正原因。但台灣是「賣鏟子」，也就是提供設備、零件給CSP廠商，據TrendForce在10 月預估，全球 CSP 資本支出達 9750億美元，明年還會增加到 1.5 兆美元，像是台積電先進製程技術領先全球，今年資本支出640億美元，未來 3 年資本支出還會高於過去 3 年，認為整體還是可以樂觀期待。而在內需方面，她表示，10月是消費性電子產品出口旺季，再加上10月連假、周年慶對於觀光業、餐飲業等都有挹注，即便10月有受到颱風影響，但認為整體還是偏向正向。