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蔡康永表態未獲國台辦認可 梁文傑：還要聽其言、觀其行

游智彬參選資格遭質疑 陸委會：不服可提訴願

藝人蔡康永日前因出席民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，遭中國輿論批評，事後發文強調「從來沒有支持過台獨」，不過中國國台辦昨（28）日仍喊話，台灣演藝人士應以「做堂堂正正的中國人」為榮。對此，陸委會副主委梁文傑今（29）日表示，國台辦的意思就是蔡康永表態還不夠，後續仍要「聽其言、觀其行」，並直指這是中共一貫的施壓手法，先逼迫當事人表態，再進一步要求更多承諾或實際行動。蔡康永日前出席沈伯洋競總成立大會，引發中國輿論批評，隨後發文澄清，自己從未支持台獨，並表達希望兩岸友好的立場。然而，國台辦發言人陳斌華28日在例行記者會上表示，希望台灣演藝界人士以「做堂堂正正的中國人」為榮，並稱維護國家主權和領土完整，是包括台灣同胞在內全中國人民的共同義務。對此，梁文傑今日在陸委會例行記者會上表示，國台辦這番話的意思，其實就是認為蔡康永僅表態沒有支持過台獨仍然不夠，接下來還必須「聽其言、觀其行」。梁文傑並以近期法國足球明星姆巴佩的爭議為例指出，姆巴佩已經發文道歉，但中國央視仍認為道歉不夠，同樣要求後續必須觀察其言行。梁文傑指出，這正是中共處理類似爭議的一貫手法，首先透過高度施壓，迫使當事人做出政治表態，即使對方已經回應，也不代表事件就此落幕。中共往往會在當事人表態後，進一步要求更多承諾，甚至要求採取具體行動，藉此持續施加壓力。他強調，這類處理模式並不罕見，也是中共面對相關議題時常見的作法。另外，針對新黨游智彬因參選資格不符規定，引發國台辦批評民進黨政府藉此打壓大陸人士，梁文傑也作出回應。梁文傑表示，台灣對於原大陸地區人民參選已有明確規定，若游智彬認為相關規定存在問題，可以依法提出訴願，或向法院提起訴訟。這是游智彬依法享有的權利，陸委會予以尊重。