我是廣告 請繼續往下閱讀

蔣萬安競辦緊急更正：以官方最新公告為準

台北市長蔣萬安競選團隊近期爭議不斷，繼「台北安可」AI互動網站遭質疑抄襲沈伯洋團隊後，今（29）日公布競選應援商品，又因上架日期標示錯誤再度翻車。原定明天開賣的競選周邊，簡報圖卡上的日期卻錯得離譜，讓商品還沒開賣，就先被網友拿來嘲諷，甚至酸是提前推出「告別紀念品」。蔣辦事後緊急更正，仍難平息外界質疑。蔣萬安競選團隊今天下午召開記者會，宣布追加500組「台北安可」棒球外套，並首度推出限量1000組的「台北五告讚」悠遊卡套組，原定明日中午正式上架。不料，現場公布的簡報圖卡竟出現日期錯誤，棒球外套的上架時間分別被標示為「12月28日」及「12月30日」，悠遊卡套組也誤植為「12月30日」，比11月28日投票日還晚了1個月，讓商品宣傳意外成為另一場公關危機。政治工作者周軒隨即發文嘲諷，蔣萬安競選總部今天宣布開賣競選小物，居然是「蔣萬安悠遊卡」，但這就算了，為什麼上架日期居然是12月30號呢？網友也紛紛加入吐槽行列，「四邊包繩不打洞翻版」、「他其實蠻好笑的，不當諧星好可惜！」、「真的是被政治耽誤的藝人」、「圓了他的明星」、「空安的世界我不懂」、「12/30？畢業禮物嗎？」、「告別紀念套卡」、「都不校稿的嗎？好荒謬的團隊」、「這個團隊台北人真的放心讓他繼續做嗎？」、「到底是有多希望蔣寶回家吃自己啊」。針對圖卡出包，蔣萬安競辦表示，圖卡日期已即時更正，並提供10月30日中午12點上架的正確版本，感謝各界提醒，相關資訊請以官方平台最新公告為準。蔣萬安競辦近一步指出，近期有不肖人士冒用蔣萬安競選總部名義設立募款小物網站，甚至提供付款功能，蔣萬安競總今日已嚴正聲明：該網站「並非競總設立或授權」。競總已立即報警，並要求下架，呼籲支持者切勿在假網站付款或輸入信用卡、個人資料。