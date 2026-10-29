Sony 推出 PS5 全新周邊「光稜系列」，為 DualSense 無線控制器及 PS5 主機護蓋加入透明設計，提供閃焰橙、翡翠綠、石墨灰3款配色，新品結合1990年代流行的透明外觀，預計自2027年2月4日起陸續上市，手把與主機護蓋的售價也同步公開。
PS5透明手把亮相 3款配色出爐
Sony 指出，PS5 光稜系列最大的特色是透明外殼，玩家可以透過外觀觀察控制器內部的零件細節，DualSense無線控制器的透明設計也延伸至背面，並搭配金屬質感飾蓋，配色方面，閃焰橙帶有些許玫瑰色調，翡翠綠呈現較深的綠色層次，石墨灰則採用低調的灰色外觀。
PS5 光稜系列售價 新台幣2720元起、明年2月開賣
價格部分，PS5 光稜系列 DualSense 無線控制器建議零售價為新台幣2720元、港幣639元；PS5 主機護蓋則為新台幣2380元、港幣563元；不過，主機護蓋採指定零售商限量販售，與全球推出的控制器有所不同。
光稜系列預計自2027年2月4日起陸續開賣，實際上市日期及供貨情況依各地市場而定。對想替PS5更換外觀的玩家來說，這次除了控制器，也能透過同系列主機護蓋搭配不同配色，打造一致的主機風格。
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Sony 指出，PS5 光稜系列最大的特色是透明外殼，玩家可以透過外觀觀察控制器內部的零件細節，DualSense無線控制器的透明設計也延伸至背面，並搭配金屬質感飾蓋，配色方面，閃焰橙帶有些許玫瑰色調，翡翠綠呈現較深的綠色層次，石墨灰則採用低調的灰色外觀。
價格部分，PS5 光稜系列 DualSense 無線控制器建議零售價為新台幣2720元、港幣639元；PS5 主機護蓋則為新台幣2380元、港幣563元；不過，主機護蓋採指定零售商限量販售，與全球推出的控制器有所不同。
光稜系列預計自2027年2月4日起陸續開賣，實際上市日期及供貨情況依各地市場而定。對想替PS5更換外觀的玩家來說，這次除了控制器，也能透過同系列主機護蓋搭配不同配色，打造一致的主機風格。