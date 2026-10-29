美國知名博彩公司「DraftKings」隨即公布2027年世界大賽奪冠賠率，其中今年爆冷遭釀酒人淘汰的洛杉磯道奇，仍是奪冠頭號熱門

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道奇剛被釀酒人橫掃 2027年奪冠賠率仍第一

道奇被列為最熱門球隊，且依然擁有無與倫比的明星陣容與財力，+310的賠率，換算奪冠機率約為24.4%，以長期來看，這已經是相當好的數字。

強權藍鳥被看衰 洛磯賠率仍墊底

在下季各隊陣容尚未敲定之前，就被列為奪冠最大熱門，可說是集結眾多頂尖戰力的道奇才有的獨特待遇。

密爾瓦基釀酒人今（29）日4：1擊敗坦帕灣光芒，以4勝1敗高捧世界大賽冠軍，2026年所有賽事正式落幕，，今年世界冠軍釀酒人則排第2，接續是洋基、紅襪，值得注意的是，隊史49年來尚未奪冠的西雅圖水手，名列明年奪冠賠率第5。亟欲挑戰3連霸的道奇，今年國聯冠軍賽遭釀酒人4連勝橫掃，《Sports Betting Dime》分析指出：「在此榜單中，今年剛奪下世界冠軍的釀酒人，因為明年主力陣容仍在，排名高居第2，第3則是眾星雲集的洋基與紅襪，第5則是本季被看好、醉翁卻並未闖進季後賽的水手，自1977年創隊以來，水手至今49年尚未奪下過任何一座世界大賽冠軍。另外，從連續3年吞下單季百敗、到今年展現驚人進步幅度，直接打進季後賽的芝加哥白襪，與匹茲堡海盜並列第13名，去年才闖進世界大賽的藍鳥，則被放在第17名，至於此榜單墊底球隊，目前則是科羅拉多洛磯，賠率高達「+50000」。不過「DraftKings」也強調，目前球員轉隊市場才剛要起步，且現行勞資協議，將於12月1日到期，若新協定談判未能達成共識，高機率面臨封館命運，未來走向仍充滿不確定性。日媒《東京體育》則說，「