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▲此次年會同時表揚獲得「教育部戶外教育成效卓著獎」的地方政府、學校與人員。（圖／翻攝畫面）

▲個人貢獻獎表揚5 位長期耕耘戶外教育的教育人員。（圖／翻攝畫面）

為深化落實《戶外教育政策白皮書》之政策願景，邁向「讓學習走向社會永續—全民共創健康、平權、共好的戶外教育」，「全民共學，走讀生活─2026 戶外教育年會」今（29）日舉辦 。專題演講以「共享學習時光、共築親子關係、共創永續未來」為主題，分享戶外教育的永續行動力，並同步舉辦焦點論壇探討在地共創的社會影響力。另外設立全國各地方政府與12 個受邀單位之靜態成果交流展，涵蓋「山海探索」、「城鄉共好」及「跨域共學」三大面向。此次年會同時表揚獲得「教育部戶外教育成效卓著獎」的地方政府、學校與人員。115 年度共募集92件，邀請專家學者、校長、教師及民間團體代表擔任評審，依白皮書主軸「促進全民共創戶外教育價值」為評選核心之一，重視地方政府與學校，和各場館及 NGO、NPO 之合作歷程。最終選出 30 個獲獎單位。地方典範獎獲獎的臺北市、臺南市、高雄市，依循教育部戶外教育政策白皮書，結合在地特色場域與資源，建立發展架構與策略。其中，臺南市政府與台江濕地學校、野鳥學會、紅樹林保護協會及舢筏協會合辦台江國家公園的探索體驗課程及多元活動，彰顯推動戶外教育之創新與決心。在學校績優獎方面，國小組共有15校獲獎，其中嘉義縣義竹鄉和順國民小學以「和順走讀趣」為主軸，十年間累積完成3,000 公里徒步行動學習及單車環島，結合田野調查、文史走讀與社區共學，翻轉偏鄉孩子學習態度，發展在地教材。國中組共有4 校獲獎，高中組共有3 校獲獎。個人貢獻獎表揚5 位長期耕耘戶外教育的教育人員，分別為賴雅芬主任、謝基煌主任、廖奕璿主任、蕭鈞彥主任、黃乃文教師，透過發展課程與活動，並積極整合多元資源，展現在推動上的專業、熱忱與持續付出。國教署表示，為引導學生走出課室、走入真實情境，持續辦理補助地方政府與學校實施戶外教育與海洋教育計畫，115 學年度核定補助經費達 1.22 億，提供學校支持。盼年會不只是交流戶外教育經驗的平臺，更希望為教與學之間帶來友善互動和深度學習，強化問題解決能力，並增進社會關懷與在地連結，培養學生面對未來挑戰所需的核心素養。