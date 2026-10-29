我是廣告 請繼續往下閱讀

39歲女星貝童彤（彤彤）在2018年與圈外人老公結婚後育有一女，常常在社群分享育兒心聲。其實她曾是節目《我愛黑澀會》推出的女團黑Girl（又稱九妞妞）的一員，但因個人因素退出後，她轉戰兒童台，並以「彤彤姐姐」的身分活躍，還曾拍過八點檔。而日前她曾發文認了以前超愛跟人比較，「結果只有弄得一身傷。」並認為看自己、跟著自己節奏才是最重要的。彤彤婚後重心轉為家庭，但也時常會出演綜藝，並以彤彤姐姐身分在兒童台活動。而為了保持身材，也常常會到健身房運動的她，日前曾曬出在健身房的照片，感嘆：「Better than yesterday.（比昨天更好）那就夠了。」並回想以前的自己超愛跟人比較，「要當最好最強最厲害，結果只有弄得一身傷。」思想變得更加成熟的彤彤也無奈說道：「世界那麼大，怎麼比的完。」認為把眼光收回來看自己，才明白跟著自己節奏，「和大家一起走在前進的道路上，有人相伴一起走過，是踏實又幸福的。」成熟的心態引來許多粉絲大讚。回顧彤彤過往，她在2006年在《我愛黑澀會》中因舞蹈實力優秀、表現亮眼，獲選為「黑Girl」成員之一，外號為「動感美眉」。但沒想到才活動1年，她就因個人因素退出，並在同年轉戰兒童台，加入MOMO親子台擔任兒童節目主持人，以「彤彤姐姐」身分活躍。在2012年，她將藝名改為「貝童彤」，還參加各地節目通告與商演活動，曾拍過微電影《在這一世遇到上一世的情人》、八點檔《一家團圓》等挑戰不同領域。如今彤彤已從愛比較的小女孩，變為成熟的母親，她也持續在兒童台活躍，帶給小朋友們更多歡笑。