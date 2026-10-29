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▲新北市府推薦搭乘新北捷運三鶯線，可走訪新北市美術館。（圖／新北市觀旅局提供）

▲到中和，夜晚可欣賞中和四號公園璀璨的燈飾，也可走訪烘爐地南山福德宮。（圖／新北市觀旅局提供）

▲到新店欣賞自然風光，推薦到銀河洞步道感受山林綠意與自然景觀。（圖／新北市觀旅局提供）

耶誕節即將到來，新北市府表示，除了每年吸引大批民眾朝聖的新北歡樂耶誕城，新北市多個行政區也響應耶誕節慶氛圍，共計有7大響應燈區再加上板橋主燈區。新北市府也推薦多個順遊景點，包含淡水的河岸風景、五股鶯歌的文化藝術、三重新莊的歷史風情、中和的宗教信仰以及新店的山水綠地，再到板橋的城市魅力，共計有8條順遊行程。搭乘新北捷運三鶯線走訪新北市美術館，欣賞當代藝術與建築之美，再到鶯歌陶瓷老街逛逛特色陶藝店家，挑選獨具風格的生活器皿與創意伴手禮。白天沉浸藝術與工藝的魅力，傍晚再走訪周邊新北市美術館響應燈區。首先推薦來趟淡水河岸浪漫遊，古蹟風情邂逅耶誕燈光。來到淡水，不妨先漫步淡水老街，品嚐阿給、魚酥等在地美食，再沿著金色水岸欣賞河岸風光，感受冬日暖陽與悠閒步調。喜愛歷史文化的旅客，可走訪紅毛城及淡水古蹟博物館，探索古蹟建築與歷史故事；接著前往淡江大橋，欣賞現代建設與淡水河景交織的城市風貌。隨著夜幕降臨，淡水老街廣場響應燈區尋訪繽紛燈飾，讓浪漫河景與耶誕光影相互輝映。抵達五股可安排環保藝術公園響應燈區、維格餅家鳳梨酥夢工場及準休閒農場等特色景點，從環境藝術、糕餅文化到自然生態，感受不同面向的在地魅力。板橋除了新北歡樂耶誕城的璀璨燈飾與節慶裝置主場，也可順遊林本源園邸，欣賞傳統園林之美，再走訪府中商圈，品嚐在地美食、感受城市活力。接續前往中和四號公園響應燈區及國立臺灣圖書館，享受綠地與閱讀空間交織的人文氣息，也可探訪圓通禪寺，欣賞山林環繞的寺院景觀，或走訪烘爐地南山福德宮，感受傳統信仰的溫暖。想深入認識新北市的歷史記憶，可到空軍三重一村，探索眷村文化與生活故事。前往新莊中港大排廣場響應燈區，漫步水岸景觀空間；也可安排先嗇宮，欣賞傳統廟宇建築藝術，或到新北大都會公園享受寬闊綠地與親子休閒時光。串聯各區特色燈區，讓旅客白天走讀地方文化，夜晚追逐閃耀光影，在城市街角遇見滿滿耶誕驚喜。旅程也別錯過新店的自然風光！可先到陽光運動公園享受戶外休閒，再依體力選擇銀河洞步道或和美山步道，感受山林綠意與自然景觀。若偏好輕鬆行程，則推薦到碧潭風景區漫步，欣賞碧潭吊橋與湖光山色，尋訪小王子主題地景，捕捉充滿童趣的旅行畫面。白天徜徉山水、享受慢遊時光，入夜再前往新店裕隆城響應燈區欣賞節慶燈飾。