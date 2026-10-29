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▲台灣電力公司高雄區營業處舉辦法律知識與實務案例分享會活動。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣電力公司高雄區營業處舉辦法律知識與實務案例分享會活動，有該區處各課室代表與會。(圖／台電高雄區營業處提供)

▲宏誠國際法律事務所律師張雲翔到場作專題演講。(圖／台電高雄區營業處提供)

台灣電力公司高雄區營業處28日下午，在該營業處禮堂，舉辦法律知識與實務案例分享會活動，會中邀請宏誠國際法律事務所律師張雲翔到場作專題演講，期透過專業法律知識與實務案例分享，以協助與會同仁深入瞭解職場霸凌的定義、常見態樣及相關法律規範，並進一步建立正確的溝通觀念與互動方式。台灣電力公司高雄區營業處法律知識與實務案例分享會活動，是由高雄區營業處處長林昶旭主持，有該區處各課室代表與會。台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭表示，台電公司高雄區營業處為營造尊重、友善且安心的工作環境，打造友善的幸福職場，乃舉辦此一法律知識與實務案例分享會活動，並邀請宏誠國際法律事務所律師張雲翔到場作專題演講，宣導職場霸凌防治工作。宏誠國際法律事務所律師張雲翔在會中，首先介紹職業安全衛生法相關修正條文及職場霸凌的相關定義，並針對職場霸凌的態樣，包括言語暴力、社交排斥、職務干預、權力濫用及名譽侵害等進行說明，例如以羞辱性言語貶低同仁、刻意排擠或孤立他人、惡意阻礙工作進行、利用職權不合理分派工作，以及散布不實訊息或侵犯個人隱私等。張雲翔律師也提醒，職場中的批評、指正與合理工作要求，不必然構成職場霸凌，但仍須依具體情境、行為方式、權力關係及造成的影響等因素綜合判斷，以避免將正常管理與不當對待混為一談。張雲翔律師接著進行實際案例分享，更以職場常見的溝通情境為例，說明同樣是針對工作表現提出意見，表達方式不同，可能帶來截然不同的結果，他進一步分享三項溝通原則，一是「延遲定論」，在批評或責備他人之前，先冷靜思考自己是否瞭解事情全貌；二是「多問少斷」，與其急著下結論，不如先詢問事情經過及對方是否需要協助；三是「換位思考」，試著理解他人所面臨的困難，思考自己在相同處境下是否也能妥善處理，期透過這些方法，有助於減少誤解與衝突，讓工作上的提醒與指正更具建設性。林昶旭指出，預防職場霸凌不僅仰賴法律制度與管理規範，更需要每位同仁在日常工作中落實尊重、理解與同理，該區處未來將持續推動友善職場相關宣導，鼓勵同仁建立良好溝通習慣，面對工作問題時，以理性討論取代情緒指責，以具體建議取代人身批評，並在發現不當對待時適時尋求協助，期盼透過制度與觀念並行，讓每位同仁都能在安全、尊重且相互支持的環境中安心工作，共同打造幸福、和諧且具凝聚力的職場。