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「萬安除三害」海報惹議 梁文傑：不排除假旗行動

2026九合一選舉倒數30天，近日社群平台Threads流傳一張仿效電影《周處除三害》的「萬安除三害」爭議海報，畫面中台北市長蔣萬安持槍指向民進黨台北市長候選人沈伯洋、民進黨台北市議員簡舒培及社民黨台北市議員苗博雅，引發藍綠陣營議論。對此，陸委會副主委梁文傑今（29）日表示，目前尚不清楚海報究竟出自何人之手，但不排除是「假旗行動」，也就是栽贓嫁禍。他也提醒，隨著選舉逼近，中共網路宣傳手法愈來愈難辨識，呼籲選民看到相關訊息時不要立即做出反應。近日Threads流傳一張名為「萬安除三害」的惡搞海報，模仿電影《周處除三害》的視覺風格，將蔣萬安描繪成持槍者，並把沈伯洋、簡舒培及苗博雅列為「三害」，引發爭議。蔣萬安競選辦公室28日晚間獲悉後，認為相關內容涉及不實言論，已向台北市警方報案。對於外界質疑，這張海報是否涉及中共認知作戰，甚至企圖透過政治仇恨撕裂台灣社會，梁文傑今日在陸委會例行記者會上表示，自己也看過相關海報，但目前尚無法確認製作者身分，且警方已介入調查，「我也不排除說，他可能是所謂的假旗行動」，也就是透過栽贓嫁禍的方式製造爭議，但強調目前仍有待警方釐清。梁文傑進一步提醒，隨著選舉愈來愈接近，民眾對網路政治訊息更應提高警覺。他指出，中共過去在網路上的宣傳內容往往較為粗糙，許多訊息一眼就能看穿，但如今相關手法已有所改變。梁文傑表示，「現在很多的東西已經不是一眼就可以看穿了」，因此不論支持哪個陣營，選民在看到類似爭議內容時，都應先思考、查證，不要立即做出情緒性反應。至於這起海報事件是否確實涉及境外勢力介入，梁文傑並未提出具體證據或調查結果，相關製作及散布來源仍待警方調查釐清。