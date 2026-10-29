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鋼筋猛擊頭部釀死 另名中國男子背部中刀

4名工人涉攜5萬泰銖逃逸 傳躲甘蔗田後投案

泰國曼谷一處建築工地27日發生致命衝突，一名39歲中國籍老闆前往工人營地發放薪資時，疑因施工品質及離職問題，拒絕支付4名緬甸籍工人的工資，雙方爆發激烈爭執。期間2名男性工人涉嫌持鋼筋攻擊老闆，導致他頭部重創身亡，另一名49歲中國男子也遭刺傷。4名涉案工人事後攜帶約5萬泰銖現金逃離現場。綜合泰國媒體報導，事件發生於曼谷拉甲邦區（Lat Krabang），當地警方27日晚間8時左右接獲報案。初步調查顯示，當天下午6時30分，一名楊姓中國籍建築商前往工人營地，準備向近60名緬甸籍工人發放當月薪資。據目擊者表示，死者當時批評4名緬甸工人的施工品質不佳，並因對方打算離職卻未依約提前通知，決定拒發薪資。4人分別為2男2女、兩對夫妻，雙方隨後爆發口角，衝突迅速升級。警方指出，爭執期間，2名男性嫌疑人涉嫌持鋼筋毆打中國老闆，造成他頭部及臉部重創、口鼻出血。救護人員到場後立即實施心肺復甦術（CPR），但仍未能挽回其生命。另一名49歲中國籍男子也在衝突中受傷，除了頭部傷勢，背部還有一處刀傷，隨後被送往醫院治療。警方在現場查獲一根約60公分長的螺紋鋼筋，並在死者隨身包內發現摺疊刀及部分現金。附近還有沾血的薪資袋，以及散落一地的泰銖紙鈔，相關物品均已採集作為證據。調查顯示，4名涉案工人離開現場前，涉嫌帶走約4萬至5萬泰銖現金，折合新台幣約4萬元至5萬元。警方隨即調閱沿途監視器，追查嫌疑人的逃亡路線，並確認其中一名嫌疑人為25歲緬甸籍男子。另有媒體報導，4人逃亡後躲進甘蔗田，警方出動大批人力搜索，最終4人因體力不支而走出甘蔗田投案。不過，相關投案細節仍有待警方進一步確認。