萬聖節將至，台中福華大飯店10月31日下午1時30分至6時30分，將在戶外文創園區「壹心園」舉辦「魔法返校日—小草親子市集」，免費開放入園，結合變裝走秀、闖關、手作及音樂演出，館內餐廳也推出節慶料理，搶攻親子出遊與聚餐商機。
今年市集以魔法校園為主題，集結數十個品牌及美食攤位，並安排現場音樂演出。其中，「魔法大變身—返校變裝走秀」預計由上百組大小朋友參與，以魔幻角色及萬聖節造型登台，透過服裝、妝容與舞台表現展現創意。
親子互動活動包括「返校點點名」攤位闖關、「神秘巫師泡泡」遊戲及「修女老師的密令」糖果驚喜；「奇幻實驗室」則由講師帶領製作南瓜皂，讓親子共同完成具有節慶特色的手作作品。
館內餐飲同步呼應萬聖節。3樓覓舍推出「驚魂萬聖鎮」套餐，每套1031元，另加一成服務費，以吸血鬼棺材、魔藥大釜及怪物造型等元素設計料理。另有4款主題特調，其中「暫停呼吸」每杯300元、「亡者聖杯」每杯200元，均另加一成服務費。
1樓豪吧以暗黑童話為靈感，推出「壞皇后的毒蘋果」、「荊棘之吻」及「午夜魔咒：消失的南瓜馬車」等糕點；3樓江南村與16樓海華樓則供應鬼怪造型芝麻包，增添用餐趣味。
台中福華表示，市集持續推動減塑，現場不主動提供塑膠袋，部分攤商也提供自備環保餐具折價優惠，鼓勵民眾參與活動時攜帶購物袋與餐具。活動地點位於台中市西屯區安和路129號。Tel. 04-2463-1616 #2068 Email：joycechien-tc@howard-hotels.com.tw
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館內餐飲同步呼應萬聖節。3樓覓舍推出「驚魂萬聖鎮」套餐，每套1031元，另加一成服務費，以吸血鬼棺材、魔藥大釜及怪物造型等元素設計料理。另有4款主題特調，其中「暫停呼吸」每杯300元、「亡者聖杯」每杯200元，均另加一成服務費。
台中福華表示，市集持續推動減塑，現場不主動提供塑膠袋，部分攤商也提供自備環保餐具折價優惠，鼓勵民眾參與活動時攜帶購物袋與餐具。活動地點位於台中市西屯區安和路129號。Tel. 04-2463-1616 #2068 Email：joycechien-tc@howard-hotels.com.tw