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勉無人機成國軍千里眼 賴清德喊話將軍帶兵「以人為本」

總統賴清德今（29）日下午主持將官晉任授階典禮，期許將官持續深化本職學能，以專業立身、以責任自許、以團隊為念，為提升國軍戰力做出更多貢獻；並強調，面對威權主義擴張與灰色地帶威脅，國軍要持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，善用科技守護民主、用實力捍衛和平，讓無人系統與新興科技，成為國軍的千里眼與創新尖兵，並帶領部隊務必「以人為本」，打造更具實力、更有韌性的現代化國軍。賴清德致詞表示，今日5位優秀的國軍幹部升任新職，承擔起新的重任，自己要向5位將軍表達祝賀，也要向各位寶眷致上由衷的感謝。首先要恭喜吳志偉將軍晉任中將，其曾歷任國防部戰情中心主任、空軍第二聯隊聯隊長以及空作部參謀長等職務；從第一線的部隊管理，到國防部戰情掌握，再到空軍作戰指揮體系的歷練，累積了不同層面的專業經驗。賴清德指出，期許吳將軍在新的職務上持續發揮各項專業，強化指揮管制、情勢研判以及跨單位協調能力，讓空軍各項戰備任務執行得更精準、更有效率，確保空防安全。賴清德接續恭喜蔣維祥、李明欽、余宗學、柳喜萬晉任少將。4位將軍分別在後勤支援整備、核生化防護、採購履約管理、以及兩棲作戰等專業上，具有完整的歷練及優異的表現。此次晉任分別調任陸軍五支部指揮官、陸軍司令部化學兵處處長、國防採購室副主任以及海軍陸戰九九旅旅長。未來，各位將承擔更關鍵的任務。不論是前線的指揮防護，或是做為戰力後盾的後勤維保與國防採購，每項專業都是整體戰力不可或缺的一環。賴清德期許，各位將軍持續深化本職學能，以專業立身、以責任自許、以團隊為念，為提升國軍戰力做出更多貢獻。面對威權主義擴張與灰色地帶侵擾，國軍要持續邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，更需要各級幹部把建軍的目標，化為部隊每天具體的行動。賴清德說明，職務越高，越要能夠從全局思考，了解其他單位的需求，主動協調、相互支援。因此部隊的訓練必須從整體防衛任務出發，讓不同軍種、不同專業的官兵，在演訓中練習協同、培養默契。對於發現的缺失，幹部要追蹤改善，並在後續訓練中確實得到成效，讓每一次演訓都有實際的收穫。賴清德也強調，國軍要善用科技守護民主、用實力捍衛和平，以不對稱作戰的思維，讓無人系統與新興科技，成為國軍的千里眼與創新尖兵。在引進新科技與新裝備的同時，也要落實後勤補給、裝備妥善、指管通聯維持及資安防護，並充分考量基層的人力負擔。賴清德說，再先進的裝備與科技，最終都需要靠人來發揮戰力。要藉此期勉在場的高階幹部，帶領部隊務必「以人為本」，重視基層官兵的訓練需求、生活照顧、以及職涯發展，建立公平、專業、以身作則的領導文化，打造更具實力、更有韌性的現代化國軍。最後賴清德強調，政府會持續給予國軍更全面的支持。期待各位將軍帶著晉任的榮耀與責任，以扎實的表現回應國人的信任，帶領官兵共同守護國家。