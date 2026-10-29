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▲高雄市立小港醫院今（29）日舉辦「重拾食力・吞嚥新生」醫療機構協助住宿型機構住民移除鼻胃管試辦計畫啟動記者會。（圖／小港醫院提供）

一口飯，對多數人而言是再平常不過的日常，但對長期依賴鼻胃管的失能長者來說，卻可能是需要重新學習的能力，為響應政府健康台灣願景及長照3.0政策，高雄市立小港醫院今（29）日舉辦「重拾食力・吞嚥新生」醫療機構協助住宿型機構住民移除鼻胃管試辦計畫啟動記者會，小港醫院與高雄與屏東10家機構簽署合作契約，透過醫療團隊主動走入長照機構，協助有復能潛力的長者恢復經口進食能力。衛生福利部中央健康保險署署長陳亮妤指出，長者鼻胃管常一放就是數年，卻忽略了長期置放鼻胃管背後可能帶來的隱憂。這類患者可透過專業復健訓練、恢復經口進食者，因此政府現也積極推動「無管人生」，健保署自115年9月1日起投入2,020萬元，推動「醫療機構協助住宿型機構住民移除鼻胃管試辦計畫」，鼓勵醫療團隊與住宿型機構合作，提供吞嚥評估、口腔訓練與營養照護等跨專業服務，協助具有恢復潛力的長者訓練經口進食，讓醫療照護不只著重疾病治療，也能兼顧長者的功能恢復與生活品質。此次與小港醫院簽署合作契約的10家機構，包括崇恩長期照顧集團、臨海長照體系、博正長照體系、高雄市私立日賀老人長期照顧中心、日新老人長期照顧中心、衛生福利部屏東醫院附設護理之家、屏東榮民總醫院龍泉分院、屏東縣私立慈暉老人長期照顧中心、屏東縣政府多層級樂活照顧服務園區綜合長照機構以及屏東縣私立椰子園老人養護之家。財團法人私立高雄醫學大學董事會陳建志董事長表示，小港醫院多年來持續深耕咀嚼吞嚥照護，從專業人才培育、跨團隊整合到臨床照護經驗的累積，逐步建立完善的照護量能，如今，這份長期耕耘的成果逐漸開花結果。期盼透過此次合作，幫助更多長者找回進食能力與生活品質，實踐高醫體系守護南臺灣民眾健康的使命。高雄市立小港醫院院長洪志興指出，對長期使用鼻胃管的長者而言，能否重新經由口腔進食，不僅關係到營養攝取，更影響生活品質與自主能力。過去長照機構面對需要鼻胃管的住民，多以維持營養供應及管路照護為主，但部分長者經過專業評估及持續訓練，仍有機會逐漸恢復吞嚥功能。此次更進一步將專業服務延伸至住宿型機構，由醫療團隊深入機構進行吞嚥評估與訓練指導，結合機構照護人員落實日常復能及進食安全監測，建立從評估、訓練到後續追蹤的完整照護流程，讓多年深耕的成果真正走進長者的日常生活。未來小港醫院將與合作機構共同組成跨專業照護團隊，針對符合收案條件的長期鼻胃管住民進行專業評估，依個別吞嚥能力及營養狀況制定訓練計畫，透過至少連續4週的進食及營養照護訓練，結合口腔運動、吞嚥功能促進、食物質地調整及進食安全監測，逐步提升長者的進食能力，並由醫療團隊定期追蹤，評估是否適合安全移除鼻胃管。