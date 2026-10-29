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iPad mini 8：首度升級OLED螢幕、具備IP67防水防塵

台灣售價、預購及開賣日期

▲蘋果新一代iPad mini 8首度搭載8.5吋OLED螢幕，採用A20 Pro晶片，台灣售價22,900元起，10月29日開放預購，11月6日正式上市。（圖／翻攝蘋果官網）

14吋MacBook Pro M6：AI效能提升25%

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▲MacBook Pro M6與M5 Pro觸控版價差3.3萬元，螢幕、晶片效能及記憶體配置都有差異。（圖／翻攝Apple官網）

24吋iMac M6：7種顏色、AI效能最高提升4倍

台灣售價、開賣日

▲蘋果發表搭載全新M6晶片的iMac，提供藍色、綠色、粉紅色、黃色、紫色、橙色及銀色等七種選擇。（圖／蘋果官網）

首款觸控MacBook Pro：OLED螢幕、動態島、M5 Pro晶片

台灣售價、預購及開賣日期

▲全新MacBook Pro支援多點觸控操作，使用者可直接在螢幕上進行音樂創作、調整編輯內容，搭配專業應用程式使用，讓影音工作者擁有更直覺、靈活的操作體驗。（圖／Apple提供）

蘋果本週新品連發，從10月26日至28日連續3天發表4大類硬體新品，包括iPad mini 8、搭載M6晶片的14吋MacBook Pro、24吋iMac，以及首款支援觸控螢幕的OLED MacBook Pro，本週所有硬體新品均於11月6日（五）正式開賣。《NOWNEWS今日新聞》整理蘋果新品亮點、台灣售價及上市日期，提供民眾一次掌握。新一代iPad mini 8迎來系列史上最大幅度升級，首度換上8.5吋OLED螢幕，邊框縮窄24%，在維持相近機身尺寸的情況下增加顯示面積。新機搭載A20 Pro晶片，強化AI運算效能，機身厚度縮減至5.4mm，並首度具備IP67防潑抗水與防塵能力。蘋果推出搭載全新M6晶片的14吋MacBook Pro，配備12核心CPU與12核心GPU，相較上一代M5晶片，圖形處理效能最高提升30%，AI任務處理速度最高提升25%，並搭載雙16核心神經網路引擎，強化裝置端AI運算能力。新機保留14吋Liquid Retina XDR顯示器，配備1200萬像素Center Stage相機、六揚聲器音響系統，電池續航力最長24小時。蘋果10月27日同步更新24吋iMac，搭載M6晶片，提供10核心與12核心CPU、GPU配置，主打更強大的AI運算及多工處理能力。根據蘋果公布的測試數據，相較M4機型，新款iMac的裝置端AI效能最高提升4倍，對於照片編輯、影片剪輯及執行AI模型等工作都有明顯升級。新機維持24吋4.5K Retina顯示器與一體成型設計，支援Wi-Fi 7、藍牙6及最高4個Thunderbolt 4連接埠。外觀提供藍色、綠色、粉紅色、黃色、橙色、紫色及銀色共7種選擇，並搭配同色系鍵盤、滑鼠，適合家庭、學生及小型工作室使用。蘋果10月28日壓軸發表首款支援觸控螢幕的MacBook Pro，提供14吋及16吋兩種尺寸，新機採用PROLED XDR串聯式OLED顯示器，最高支援120Hz更新率、2,000尼特峰值亮度，並首度將iPhone的動態島設計帶進Mac，讓使用者能直接以手指觸控、縮放及操作畫面，同時發亮的蘋果Logo也回歸。新款筆電搭載M5 Pro、M5 Max晶片，統一記憶體最高128GB、儲存空間最高16TB，電池續航最長24小時。機身也比過去更薄、更輕，並支援Thunderbolt 5、Wi-Fi 7等。