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▲杯上的名字被標印為「Mr. Kimchi」，讓韓國金先生感到既困惑又憤怒。（圖／翻攝自韓國先驅報）

店方稱「選單滑錯」 金先生不買單

香港星巴克發聲明致歉 承諾加強員工培訓

香港國際機場星巴克門市日前爆發一起涉嫌種族歧視的爭議事件。一名姓金（Kim）的韓國籍男子，在機場星巴克購買咖啡時以自己的姓氏「Kim」報名取餐，不料拿到手的飲料杯上竟被標記為「Mr. Kimchi」（泡菜先生）。事件經韓國媒體報導並引發輿論關注後，香港星巴克已正式發表聲明向當事人致歉。根據《韓國先驅報》報導，這起事件發生於10月11日晚間。38歲的金先生與妻子準備搭機從香港返回首爾，在登機前前往香港國際機場離境大廳西翼、靠近61號登機門的星巴克門市購買飲料。金先生回憶說，他在結帳時報出了自己的姓氏「Kim」，當店員呼叫「Kim」取餐時，他順手接過飲料並未特別留意杯身。直到在登機門附近等待登機時，才驚覺杯上的名字被標印為「Mr. Kimchi」。金先生受訪時表示，「取餐時，看到兩名店員看著螢幕相視而笑，當時我們沒有多想，以為他們只是在聊別的事情」。直到發現杯上的標籤後，金先生感到既困惑又憤怒，認為店員在嘲笑他們，隨後返回門市要求解釋。面對質疑，當時負責點餐的女店員向金先生道歉，聲稱自己只是「不小心輸入錯誤」，絕無冒犯之意。然而，金先生對此說法並不買單，要求與現場值班主管理論，質疑如何能「手滑」把Kim輸入成Kimchi。值班主管隨後展示結帳機螢幕，稱店員輸入「Kim」後，在滾動選單時不小心誤選到「Kimchi」，並承認該行為「非常不禮貌」。然而，金先生仔細觀察系統介面後指出，「Kimchi」並非系統預設滑動就能自動選取的選項，需要額外手動鍵入字母，因此強烈質疑店方的說詞。金先生當場要求星巴克提供正式道歉並提出改善預防措施，但在他返回韓國並向媒體投訴前，遲遲未收到實質回應，於是向《韓國先驅報》踢爆此事。在《韓國先驅報》向香港星巴克發出查詢郵件六天後，香港星巴克發表正式書面聲明道歉，「我們對於此事件給顧客帶來的困擾與疑慮，致上最誠摯的歉意。我們絕不容忍任何形式的歧視或不尊重行為，並嚴肅對待任何可能引發冒犯的言語或行為爭議」。香港星巴克補充指出，公司已主動聯繫金先生直接表達歉意，並承諾將進一步加強內部員工培訓，以確保未來不再發生類似事件。香港星巴克之後接受香港媒體訪問時，也再度強調對於為顧客帶來困擾及不安，深表歉意。