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▲為協助民眾順利適應新制，高醫提供三種收據取得方式。（圖／高醫提供）

為響應環境永續與綠色醫療理念，高醫持續推動服務數位化及減紙措施，自11月1日起正式推動「門診收據不主動列印」新制。希望透過改變紙本收據的提供方式，鼓勵民眾善用數位服務，預估每年可減少約300萬張紙本收據，依A5紙張規格初步估算，每年約可減少7.5公噸二氧化碳當量（CO₂e），從日常就醫流程落實節能減碳，打造更友善的綠色醫療環境。高醫副院長林宗憲表示，「門診收據不主動列印」不是取消收據，而是改變紙本收據的提供方式，鼓勵民眾優先使用數位服務，讓環保行動自然融入就醫流程。考量民眾在商業保險理賠、個人報帳及其他情境下的實際需求，院方仍保留多元紙本收據取得管道，在推動減紙的同時，兼顧民眾權益與就醫便利。為協助民眾順利適應新制，高醫提供以下三種收據取得方式，包含批價櫃檯主動告知，由人員協助列印；利用便民系統自助機自行列印；下載KMUHome APP享受數位化服務。高醫更鼓勵民眾下載「KMUHome」APP並加入會員，繳費後即可接收推播通知，並透過APP內建的雲端紀錄功能，隨時查詢過去的歷史繳費紀錄，方便日後核對費用及管理就醫資訊，讓醫療服務更加即時、便利。高醫進一步表示，推動「門診收據不主動列印」是醫院持續深化數位轉型與實踐永續發展的具體行動。透過減少不必要的紙張使用，搭配數位通知、自助服務及雲端紀錄等措施，不僅能降低紙張耗用與相關資源浪費，也能逐步優化就醫服務流程，將環境保護（Environmental）、社會責任（Social）與永續治理（Governance）的ESG理念融入日常醫療服務。