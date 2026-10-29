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迎接萬聖節，台中市沙鹿親子餐旅館「想窩11」，將於31日舉辦寶寶運動會，限定2歲以下幼兒參加，並搭配變裝走秀、魔術表演及公益臉部彩繪，讓學爬、學走的寶寶當主角，提供親子家庭假日出遊選擇。寶寶運動會分為兩組，下午2時舉行爬行大賽，開放7個月至1歲1個月嬰兒參加；下午4時登場的「寶寶搬搬樂」，則讓1歲1個月至2歲幼兒挑戰搬物任務。家長也可為孩子準備南瓜、巫師或小怪獸等造型服裝，穿著創意裝扮參賽。業者表示，幼兒競賽除了觀察爬行與搬物表現，寶寶在場上的反應，以及家長在一旁引導、加油的互動，也是活動趣味所在。參賽者另有機會抽中平日四人住宿券。當天下午4時至晚間7時安排公益臉部彩繪，每次50元，所得將全數捐贈慈善機構，讓孩子在體驗節慶裝扮之餘，也能參與公益。傍晚起另有變裝派對，邀大小朋友登台展示造型，並安排魔術演出。寶寶運動會每人報名費200元，包含100元館內餐券。有意參加的家長，可透過合作單位「林貝兒」官方LINE，輸入「1031」查詢活動及報名資訊。活動地點位於台中市沙鹿區東晉一街11號，洽詢電話04-2632-3111。