誰說運動一定要在運動場？日常生活處處都是展現體能的舞臺！「2026新北城市展」明天10月30日登場，新北市政府體育局以「城市動起來，你跟上了嗎？」為主題，推出《日常體能王》互動體驗展，結合趣味角色測驗、現場體能挑戰及踩點全市運動中心，將生活中的各種動作轉化為運動挑戰，邀請民眾化身日常運動選手，從線上打造專屬角色、線下挑戰體能競技場，到走訪新北市運動中心解鎖限定裝備，透過虛實整合的創新體驗，讓運動不再侷限於特定場域，而是從生活中隨時展開的全民挑戰。
體育局表示，運動其實就藏在每個人的日常生活中，無論是通勤趕車、爬樓梯、搬運物品、甚至是逛街過馬路，都需要不同的身體能力。《日常體能王》打破傳統運動展示形式，以遊戲化設計重新詮釋日常動作，讓民眾從熟悉的生活情境發現自己的運動潛能。活動規劃「線上共遊」、「現場體驗」及「全市巡迴」三大任務，結合線上互動與實體參與，打造人人都能加入的城市運動挑戰。
線上共遊－創造專屬玩家角色
第一站「選手登錄」從線上展開！民眾只要進入活動網站，透過30秒趣味測驗，就能測出自己的專屬選手角色，無論是氣勢十足的「市場叫賣王」、口才一流的「補教名師」，或身手靈活的「貓步怪盜」，都能找到代表自己的日常運動分身，讓每個人都能以不同角色開啟體能挑戰，增添運動的趣味與個人特色。
現場體驗－忍者菜市場、三寶過馬路、怪奇洗衣店
第二站「日常體能王」則邀請民眾從線上走進實體展場，帶著專屬角色挑戰體能關卡，「忍者菜市場」像忍者般迅速移動，快速按下亮燈按鈕，看似日常的動作，其實正在訓練你的反應力、協調性與爆發力；「三寶過馬路」在燈號變化中完成通行挑戰，燈號持續變化，每一步都考驗反應、平衡與協調性；「怪奇洗衣店」看似輕鬆的投擲，其實考驗身體協調與控制力，每一次精準命中，都是手眼協調的累積。在互動體驗中發揮身體潛能、累積挑戰成績，還能登上活動排行榜，與所有登錄參與者一較高下。排行榜每小時更新一次，讓民眾隨時掌握自己的挑戰成果，也鼓勵親子、好友及同事揪團參與，在趣味競賽中感受運動帶來的成就感，讓每個人都能成為自己生活中的體能王者。
全市巡迴－踩點新北運動中心解鎖角色專屬配件
第三站「全市巡迴」更將運動熱潮從展場延伸到新北各地！民眾可走訪指定國民運動中心，解鎖專屬角色的限定運動裝備，包括林口的空氣槍、三峽的網球拍、三重的弓箭、泰山的滑板，以及淡水、板橋、鶯歌的匹克球等特色配件，還有溜冰鞋及啞鈴等不同裝備，讓民眾透過線上蒐集，認識各運動中心的特色項目，進一步走進場館、接觸多元運動，讓城市成為探索運動樂趣的大型遊樂場。
體驗就有獎－闖關拿好禮、登錄抽大獎
為鼓勵民眾踴躍參與，活動更準備多項好禮！完成實體關卡挑戰後，憑手環完賽紀錄至現場服務台抽選完賽好禮，中信特攻、富邦悍將及SPORTsLAND等多項紀念小物，數量有限送完為止。還可登錄抽獎資料，就有機會將Nintendo Switch 2、MacBook Neo、人氣餐廳餐券及運動商品禮券等大獎帶回家，邀請民眾一起動起來，挑戰自我、把好運帶回家。
體育局強調，新北市持續推動全民運動，從運動場館建設、智慧科技導入到多元運動體驗，讓運動逐步融入市民日常。《日常體能王》不僅是一場趣味競技活動，更希望透過科技互動與城市場館串聯，翻轉民眾對運動的想像，讓不同年齡、不同運動習慣的市民，都能找到適合自己的參與方式，從一次有趣的挑戰開始，培養持續運動的動力。
《日常體能王》將於10月30日至12月27日在新北市政府三重安芯中心5樓展出，10月30日至11月12日開放時間為上午10時至下午5時，11月13日至12月27日延長至晚間8時，每週一固定休館。歡迎民眾揪親朋好友一起走進展場，挑戰自己的日常體能，解鎖專屬運動角色，讓每一天都是運動日、每個地方都是自己的主場！活動詳情請至官方網站 https://ntpc-sportschallenge.com 查詢。
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線上共遊－創造專屬玩家角色
第一站「選手登錄」從線上展開！民眾只要進入活動網站，透過30秒趣味測驗，就能測出自己的專屬選手角色，無論是氣勢十足的「市場叫賣王」、口才一流的「補教名師」，或身手靈活的「貓步怪盜」，都能找到代表自己的日常運動分身，讓每個人都能以不同角色開啟體能挑戰，增添運動的趣味與個人特色。
現場體驗－忍者菜市場、三寶過馬路、怪奇洗衣店
第二站「日常體能王」則邀請民眾從線上走進實體展場，帶著專屬角色挑戰體能關卡，「忍者菜市場」像忍者般迅速移動，快速按下亮燈按鈕，看似日常的動作，其實正在訓練你的反應力、協調性與爆發力；「三寶過馬路」在燈號變化中完成通行挑戰，燈號持續變化，每一步都考驗反應、平衡與協調性；「怪奇洗衣店」看似輕鬆的投擲，其實考驗身體協調與控制力，每一次精準命中，都是手眼協調的累積。在互動體驗中發揮身體潛能、累積挑戰成績，還能登上活動排行榜，與所有登錄參與者一較高下。排行榜每小時更新一次，讓民眾隨時掌握自己的挑戰成果，也鼓勵親子、好友及同事揪團參與，在趣味競賽中感受運動帶來的成就感，讓每個人都能成為自己生活中的體能王者。
全市巡迴－踩點新北運動中心解鎖角色專屬配件
第三站「全市巡迴」更將運動熱潮從展場延伸到新北各地！民眾可走訪指定國民運動中心，解鎖專屬角色的限定運動裝備，包括林口的空氣槍、三峽的網球拍、三重的弓箭、泰山的滑板，以及淡水、板橋、鶯歌的匹克球等特色配件，還有溜冰鞋及啞鈴等不同裝備，讓民眾透過線上蒐集，認識各運動中心的特色項目，進一步走進場館、接觸多元運動，讓城市成為探索運動樂趣的大型遊樂場。
體驗就有獎－闖關拿好禮、登錄抽大獎
為鼓勵民眾踴躍參與，活動更準備多項好禮！完成實體關卡挑戰後，憑手環完賽紀錄至現場服務台抽選完賽好禮，中信特攻、富邦悍將及SPORTsLAND等多項紀念小物，數量有限送完為止。還可登錄抽獎資料，就有機會將Nintendo Switch 2、MacBook Neo、人氣餐廳餐券及運動商品禮券等大獎帶回家，邀請民眾一起動起來，挑戰自我、把好運帶回家。
體育局強調，新北市持續推動全民運動，從運動場館建設、智慧科技導入到多元運動體驗，讓運動逐步融入市民日常。《日常體能王》不僅是一場趣味競技活動，更希望透過科技互動與城市場館串聯，翻轉民眾對運動的想像，讓不同年齡、不同運動習慣的市民，都能找到適合自己的參與方式，從一次有趣的挑戰開始，培養持續運動的動力。
《日常體能王》將於10月30日至12月27日在新北市政府三重安芯中心5樓展出，10月30日至11月12日開放時間為上午10時至下午5時，11月13日至12月27日延長至晚間8時，每週一固定休館。歡迎民眾揪親朋好友一起走進展場，挑戰自己的日常體能，解鎖專屬運動角色，讓每一天都是運動日、每個地方都是自己的主場！活動詳情請至官方網站 https://ntpc-sportschallenge.com 查詢。