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▲基隆市府舉辦「在地好演員」記者會，邀請專業演員與青年學子齊聚一堂為活動揭開序幕。（圖／基隆市政府提供）

▲青年演員透過充滿張力的肢體與喜劇表演，展現基隆豐沛的在地藝文能量。（圖／基隆市政府提供）

▲青年原創短劇《巨星的誕生》生動演繹了主角歷經訓練，最終走向夢想舞台的歷程。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市政府「在地好演員」記者會，以青年原創短劇《巨星的誕生》揭開序幕，並邀請演員藍鈞天、陳彥廷與青年學子交流。（圖／基隆市政府提供）

青年站上舞台之後，下一步在哪裡？繼10月21日正式發布「基隆青年3+1」人才培育政策後，基隆市政府今（29）日上午於基隆表演藝術中心島嶼實驗劇場舉辦第二場「在地好演員」記者會，以青年原創短劇《巨星的誕生》揭開序幕，並邀請演員藍鈞天、基隆在地演員陳彥廷與青年學子交流，從戲劇演出、專業訓練到舞台實踐，呈現青年人才培育的多元可能，讓「基隆青年3+1」從政策願景逐步走向具體實踐。基隆市長謝國樑推動的「基隆青年3+1」，整合「基隆好聲音」、「在地好演員」、「少年霹靂舞」三大藝文人才培育計畫，加上「最愛戰鬥陀螺」潮流競技活動，涵蓋音樂、戲劇、街舞與競技四大領域，期望透過專業培訓、作品製作、舞台展演及產業資源連結，建立支持青年持續成長的培育機制，讓不同興趣與專長的青年，都有機會找到適合自己的發展方向。其中，「基隆好聲音」結合歌唱培訓、錄音製作及音樂MV創作，協助青年累積音樂作品；「在地好演員」聚焦戲劇訓練、鏡頭實戰與表演經驗；「少年霹靂舞」透過街舞培訓及競賽交流，培養青年舞蹈能力；「最愛戰鬥陀螺」則以潮流競技及親子互動，鼓勵孩子建立自信、專注力與面對挑戰的勇氣。謝國樑表示，青年政策不應只有一次性的活動或競賽，「基隆青年3+1」也不只是四個活動名稱，而是希望透過持續推動人才培育，讓青年從發掘興趣、接受專業訓練，到累積作品、參與演出，逐步建立發展所需要的能力與經驗。謝國樑指出，基隆擁有豐富的港都文化、歷史故事及在地人才，市府希望串聯校園、專業團隊與民間資源，讓青年以家鄉為起點，接觸更多專業學習機會，並透過實際參與及創作，開拓未來發展的可能性。此次「在地好演員」記者會以融合基隆地方文化的短劇《巨星的誕生》開場。故事從基隆廟口夜市的一顆七彩地瓜球展開，描述青年王正男意外獲得演出機會，歷經排練、歌舞訓練及戲劇挑戰，逐步走向夢想舞台。透過喜劇、默劇、肢體與音樂表演，呈現青年追求表演夢想的勇氣，也讓觀眾看見舞台背後的專業訓練與努力。活動邀請演員藍鈞天、基隆在地演員陳彥廷與青年學生代表進行對談，分享演員職涯、專業學習及地方文化如何成為創作養分，讓青年透過不同世代的經驗交流，認識表演藝術的挑戰與可能性。基隆市政府表示，「基隆青年3+1」將持續朝向人才發掘、專業培育、作品累積、舞台展演及產業資源連結等方向推進，逐步拓展青年學習與發展的機會。從「基隆好聲音」到「在地好演員」，青年下一步不只是站上舞台，更是持續學習、累積實力，從基隆出發，走向屬於自己的未來。[基隆市政府廣告]