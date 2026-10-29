記者雷默（Zachary D. Rymer）建議道奇送走佐佐木朗希、弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）以及魯辛（Dalton Rushing），3換1換來天使25歲當家游擊手內托（Zach Neto），此人過去3年單季都能貢獻超過5 WAR，可以接班道奇游擊防區重任。

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外媒建議道奇啟動交易 換來天使當家游擊手

他們擁有豐富的交易籌碼，25歲的內托，是讓球隊打線更加年輕化、並提升速度的絕佳人選。他有可能會擠下貝茲（Mookie Betts）先發游擊手位置，或是與他並肩作戰、改守三壘。

佐佐木朗希尚未兌現天賦 內托則連續3年WAR值超過5.1

近3年累積76轟、216分打點，游擊區防守範圍大，根據Baseball Reference統計，已經連續3年單季WAR值超過5.1。

道奇主動洽談機率低 外媒鼓勵天使交易

道奇願意掏出如此巨大的代價來換取他的可能性依然很低。

▲內托雖然4年生涯至今尚未入選過明星賽，但自2024年坐穩天使游擊先發後，近3年累積76轟、216分打點。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇今年國聯冠軍賽不敵密爾瓦基釀酒人，最終無緣三連霸，休賽季重整陣容在即，美國媒體《Bleacher Report》近日就報導一則關於道奇與洛杉磯天使之間的重磅交易提案，雷默於報導中寫明，道奇進行此筆交易的優點，「報導中指出：「如果道奇隊願意為獲得內托而付出高昂籌碼，天使絕對應該推動這筆交易。這對天使來說將是極具價值的收穫，能一舉獲得多名可以立即加速球隊重建的球員。」佐佐木朗希今年為道奇出賽26場、包含23場先發，拿下5勝5敗、防禦率4.49成績，於122.1局中被打出113支安打，另有123次三振與48次保送，ERA+為略低於聯盟平均的94，但他年僅24歲、又具備頂尖球威，若擺上交易桌仍舊是相當具吸引力籌碼。內托方面，雖然4年生涯至今尚未入選過明星賽，但自2024年坐穩天使游擊先發後，但最後報導也總結：「即使內托確實有可能非常適合這支球隊，只是，如果道奇方面展現出願意進行談判的態度，天使絕對值得打個電話，去試著洽談看看。」