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中華航空一架波音737-800客機，原訂28日晚間自泰國曼谷飛往高雄小港機場的CI840航班，於昨晚約19時20分準備起飛時，主起落架輪胎不慎陷入跑道地面，導致航機動彈不得，華航緊急宣布停飛並安排旅客夜宿曼谷，泰國官方則說明最新處置情況。泰國航空迷粉絲專頁Outsider's Aviation公開的照片可看到，華航客機的機輪卡進下陷且破裂的跑道中，一群機場工作人員試圖想方法解決。該航班原定當晚11點前抵達高雄，飛機在素萬那普國際機場（BKK）滑行至02R跑道準備起飛程序，卻在過程中突然停下，機場工作人員隨後趕赴現場搬運碎石，但整架飛機被卡住無法繼續移動。機上旅客被引導疏散下機，華航緊急取消當晚起飛並安排旅客夜宿曼谷，延至今日（29日）下午返台，航機經全面檢查確認安全無虞，許多台灣乘客在Threads上分享這段遭遇。根據泰媒PBS Thai報導，泰國交通部副部長西里蓬（Siriphong Angkasakulkiat）透露，該起事件共波及5家航空公司的航班運作，其中包括中華航空、泰國國際航空（THAI）以及越捷航空（VietJet）。事發後，泰國空中交通管制單位AEROTHAI已緊急協調泰國機場公司（AOT），迅速調整班機起降順序並調度改用其他跑道，以盡力減輕對旅客造成的影響。目前跑道的初步修補作業已經完成，在妥善調度受影響的航班後，未再出現進一步延誤的情況。另一方面，泰國機場公司正研擬針對該跑道路面進行翻修。官方將進一步評估受損程度與大規模整修的必要性，以明確規劃施工時程，將對旅客出行的衝擊降至最低。至於事故發生原因，西里蓬指出，目前尚不能直接定論為缺乏維護所致，因其中可能涉及多項工程技術因素，且必須納入日前洪災的關聯性一併考量。目前已指示相關單位徹查事實真相並全面評估跑道現況，待釐清具體原因後，將訂定相應的防範措施，以杜絕類似意外再次發生。