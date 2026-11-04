「辛苦一輩子，不如趁能走能動及時行樂！」獲得意外遺產後，不少人常產生「老本花不完」的錯覺。日本一名退休單身女子繼承千萬日圓遺產後，自認老本雄厚，便放飛自我瘋狂出國旅遊、血拚名牌。原以為下半輩子能高枕無憂，怎料短短 3 年後刷開存摺，殘酷的存款餘額與突發修繕開銷，讓她當場嚇傻、悔不當初。
🟡繼承千萬遺產放飛玩，單身女瘋出國不手軟
日媒《THE GOLD ONLINE》報導，68 歲單身獨居的美代子月領 14 萬日圓（約新台幣 2.9 萬元）年金。母親離世後，她繼承 1000 萬日圓（約新台幣 210 萬元），連同原有的 800 萬日圓（約新台幣 168 萬元）存款，坐擁 1800 萬日圓（約新台幣 378 萬元）資產。看著母親儉樸一生終老，她心念一轉決定及時行樂，兩年內頻繁出國與購物，揮霍掉 330 萬日圓（約新台幣 69.3 萬元），更樂觀深信這筆錢花不完。
🟡房子漏水修繕費驚人，刷存摺見餘額後悔了
不料第 3 年老家天花板嚴重漏水，修繕報價高達 220 萬日圓（約新台幣 46.2 萬元）。美代子一刷存摺才驚恐發現，存款已銳減至約 1100 萬日圓（約新台幣 231 萬元）；若再扣除修繕費，將只剩 880 萬日圓（約新台幣 185 萬元）。原來除了玩樂，日常超支早已慢性掏空老本，面對未來潛在的醫療與長照缺口，她當場悔不當初。
🟡報復性消費易踩雷，專家籲先編列享樂預算
專家提醒，獲得大筆資產易產生財富自由錯覺。熟齡族應將日常養老金與娛樂基金分帳管理，並預留修繕與醫療備用金，設定花費上限，避免晚年資產斷崖式崩盤。
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日媒《THE GOLD ONLINE》報導，68 歲單身獨居的美代子月領 14 萬日圓（約新台幣 2.9 萬元）年金。母親離世後，她繼承 1000 萬日圓（約新台幣 210 萬元），連同原有的 800 萬日圓（約新台幣 168 萬元）存款，坐擁 1800 萬日圓（約新台幣 378 萬元）資產。看著母親儉樸一生終老，她心念一轉決定及時行樂，兩年內頻繁出國與購物，揮霍掉 330 萬日圓（約新台幣 69.3 萬元），更樂觀深信這筆錢花不完。
不料第 3 年老家天花板嚴重漏水，修繕報價高達 220 萬日圓（約新台幣 46.2 萬元）。美代子一刷存摺才驚恐發現，存款已銳減至約 1100 萬日圓（約新台幣 231 萬元）；若再扣除修繕費，將只剩 880 萬日圓（約新台幣 185 萬元）。原來除了玩樂，日常超支早已慢性掏空老本，面對未來潛在的醫療與長照缺口，她當場悔不當初。
🟡報復性消費易踩雷，專家籲先編列享樂預算
專家提醒，獲得大筆資產易產生財富自由錯覺。熟齡族應將日常養老金與娛樂基金分帳管理，並預留修繕與醫療備用金，設定花費上限，避免晚年資產斷崖式崩盤。