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▲劉芩妤發出採訪通知後6小時，行程整個大逆轉，葉元之陪掃街變成和她開直播。（圖／翻攝畫面，2026.10.29）

「藍白合」卡在議員選戰？掃街、直播成分水嶺

▲葉元之陪小草女神掃街被國民黨台中市黨部阻止，臨時改成直播。（圖／劉芩妤提供，2026.10.29）

市黨部劃下界線：縣市長可合作、市議員各拚各的

台中市長盧秀燕曾宣稱台中是「藍白合示範區」，但遇上議員選戰，卻意外踢到鐵板！國民黨立委葉元之原定昨（28）日晚間陪同民眾黨西屯區市議員候選人劉芩妤前往逢甲夜市掃街，卻因國民黨台中市黨部祭出「黨紀」警告，行程在出發前3分鐘緊急喊卡，改到競選服務處直播。葉元之坦言，台中市黨部非常介意，甚至表明若執意掃街，還會有進一步動作；劉芩妤則難掩失落，談及此事一度紅了眼眶，讓「藍白合」在地方選戰的界線再度浮上檯面。劉芩妤昨天中午對媒體發出採訪通知，宣布葉元之將於晚間7點跨黨、跨區到台中，陪她前往逢甲夜市徒步掃街。不料，原定行程即將開始前，劉芩妤緊急通知媒體，表示因「臨時突發狀況」，取消戶外掃街，改在競選服務處進行直播，讓這場原本備受期待的藍白合體拜票行程變調。葉元之在直播中透露，去年自己面臨罷免時，「小草女神」劉芩妤主動前來相挺，隨後也有小草加入，讓他相當感動，從此有了「大局觀」的概念。他表示，過去不只一次到其他縣市替民眾黨候選人造勢，劉芩妤也支持國民黨台中市長候選人江啟臣，沒想到這次要來幫忙掃街，卻遭台中市黨部反對。劉芩妤則表示，自己身為政治新人，平時已盡量避免造成國民黨的困擾，希望讓藍營感受到她的善意。她說，拜票過程中曾多次遇到江啟臣，對方也主動為她加油；盧秀燕過去更曾以「在野大聯盟」形容藍白合作，沒想到如今發生這樣的事，讓她相當難過，說著說著一度紅了眼眶。葉元之也指出，從民調觀察，支持民眾黨的選民對台北市長蔣萬安有較高支持度，他認為民眾黨壯大，對在野陣營整體發展應有正面幫助。他透露，自己選區在新北市，原本對跨黨輔選並不陌生，但這次台中市黨部不斷與新北市黨部聯繫，甚至表明若他堅持陪同掃街，還會有「進一步動作」，他最後只能祝福劉芩妤全力衝刺，把握每一分每一秒。劉芩妤也提到，今年9月曾邀請國民黨立委謝龍介陪同掃街，這次葉元之行程臨時喊卡，她也向葉元之及謝龍介致意，對造成兩人困擾感到抱歉。原本希望透過跨黨合作展現藍白友好，如今卻因地方黨部的反對而生變，也讓藍白在地方選戰究竟能合作到什麼程度，引發關注。對此，國民黨台中市黨部副主委陳明振表示，黨部並非反對藍白合，但目前兩黨合作主要以縣市長層級為主，市議員選舉則是「兄弟登山、各自努力」。他認為，若葉元之陪同劉芩妤公開掃街，性質屬於造勢活動，可能影響同選區國民黨市議員候選人的選情，也容易造成選民混淆。陳明振指出，市黨部已向國民黨中央反映相關情況，也向新北市黨部說明立場，認為葉元之陪同掃街已涉及違紀輔選。不過，若葉元之只是到劉芩妤競選服務處參與直播，中市黨部就沒意見，因此最後雙方改以直播方式進行。從盧秀燕高喊「藍白合示範區」，到跨黨輔選因地方黨部反對而臨時喊卡，這場逢甲夜市掃街風波，凸顯藍白合作仍存在不同考量。