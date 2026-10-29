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▲台中人熟悉的東泉辣椒醬，同樣成為變裝題材，鮮紅瓶身與醒目標籤，讓日常餐桌上的調味料成了主角。（圖／四季提供）

▲台中街道成為孩子創作題材；有人穿上公車造型，搭配站牌呈現候車場景；有人化身測速照相設備，（圖／四季提供）

萬聖節變裝不只扮鬼，也能把城市風景穿上身。台中四季藝術幼兒園今年以「大台中」為大班活動主題，孩子搞創意，分別變身珍珠奶茶、東泉辣椒醬、公車及測速照相設備，連海邊的消波塊都成為創作素材，從日常生活找出自己最有印象的台中模樣，太有才了。對五、六歲的孩子而言，城市特色未必是知名地標，也可能是每天看見的飲料、調味料或街道設施。園方讓孩子從平日的觀察與探索出發，選擇想呈現的台中元素，再與家長討論造型、蒐集材料，將想法落實為具體裝扮。最吸睛的是，變身美食的造型充滿在地特色，有孩子扮成春水堂珍珠奶茶，以立體杯身搭配珍珠與吸管；有人將茶館攤位搬上身，站在其中「賣珍奶」，也有人端著整桌飲料與小點心登場。台中人熟悉的東泉辣椒醬，同樣成為變裝題材，鮮紅瓶身與醒目標籤，讓日常餐桌上的調味料成了主角。街道與海岸設施也進入孩子的創作；有人穿上公車造型，搭配站牌呈現候車場景；有人化身測速照相設備，將家長接送途中常見的景物做成服裝；還有孩子製作大型立體消波塊，展現對海岸景觀的印象。四季藝術幼兒園表示，活動延續平日的主題探究課程，讓孩子從「我看見什麼」、「什麼讓我印象最深」開始思考，再決定想變成什麼。學習重點在於保持對生活的好奇，並將觀察轉化為自己的表達。園方指出，親子共同創作也讓家長有機會了解孩子眼中的城市。相較服裝是否華麗、製作是否精緻，更重視孩子能否說明選擇的原因，以及如何透過討論與動手實作，一步步完成構想。