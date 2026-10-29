我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安競選辦公室今（29）日公布新的競選小物「台北五告讚」悠遊卡套組，但民進黨北市議員林延鳳收到悠遊卡公司內部員工爆料，前董座陳國君竟要求1天內完成製作悠遊卡，並釋出內部訊息截圖。對此，蔣競辦表示，相關募款小物的訂製、製作及交貨，均依照悠遊卡公司相關規定及作業流程辦理。林延鳳說，她收到悠遊卡公司內部員工的爆料，今天蔣萬安競辦所公布的客製化募款小物「台北五告讚」悠遊卡套組，竟然前一天才收到公司高層的指示，要在一天之內完成。「蔣萬安你現在是把悠遊卡公司也當作你的競辦在差使嗎？」林延鳳說，事實上，這類客製化的商品，在過去的製作期至少要半個月到一個月的時間，蔣萬安竟然把悠遊卡公司員工當成自己的競選團隊指使，而且，員工加班產出的東西，卻被蔣萬安拿去募款之用，請問這樣合理嗎？而到底是誰在欺壓與利用基層員工，相信台北市民心中自有判斷。根據林延鳳提供的內部員工聊天紀錄，指控曾任悠遊卡公司總經理的蔣萬安競辦顧問陳國君，要求一天內完成悠遊卡套組印製。蔣萬安競選辦公室表示，謝謝議員關心，相關募款小物的訂製、製作及交貨，均依照悠遊卡公司相關規定及作業流程辦理。