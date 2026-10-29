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AI資料中心成全美最新政治危機

馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智慧公司xAI（現改組隸屬於SpaceXAI），近日因在密西西比州設置巨型資料中心引發民怨，為了讓當地居民放棄對噪音污染發起集體訴訟，SpaceXAI律師團被揭露正在深入當地社區逐戶拜訪，提出以市價收購全社區數百戶房屋的方案，條件是屋主必須放棄加入針對公司噪音問題的訴訟。這項科技巨頭「花錢消災」打消民怨的做法，再次讓AI熱潮快速擴張背後所帶來的環境污染、社區破壞以及「鄰避效應」引發關注。綜合媒體報導，這起事件源於xAI去年在密西西比州薩斯哈芬（Southaven）購買了一座廢棄的杜克能源（Duke Energy）廠區，並迅速安裝了69座臨時燃氣渦輪發電機。這些發電機夜以繼日運轉，旨在為訓練Grok大型語言模型，以及替馬斯克的AI超級電腦「Colossus」提供龐大電力。然而，這些發電機產生的低頻噪音與震動，讓距離廠區僅數英里的居民生活陷入惡夢。當地居民海利抱怨，「聲音聽起來就像飛機引擎在耳邊發動，半夜隨時會被震醒。這種噪音簡直是某種折磨，我根本無法入睡，只能離開家裡或把音樂開到最大聲，直到累癱為止。這會讓人發瘋，而且因為一直被忽視，你甚至會感到絕望，完全無處可逃」。另位當地居民羅斯（Elizabeth Rose）亦表示，「突然之間那裡就多了一座工廠。現在我有一種感覺，他們想把整個社區都買下來，讓這裡變成馬斯克的私人小遊樂場，就像是『伊隆城』」。針對噪音與環境破壞，薩斯哈芬及相鄰的田納西州孟菲斯居民已向聯邦法院提起集體訴訟，要求SpaceXAI支付精神賠償、財產貶值補償，並申請法庭禁令強制公司採取降噪措施。對此，SpaceXAI律師團正鎖定薩斯哈芬的Colonial Hills社區，預計收購當地多達418戶房屋，這幾乎涵蓋了整個社區，收購後的房屋計畫轉為未來SpaceXAI的員工宿舍。收購條款規定屋主若同意以市價出售房屋，必須簽署協議，放棄參與任何與噪音相關的集體訴訟，且未來不得在任何法院提出賠償申請。據悉，目前已有至少18戶居民同意簽約。預估總收購成本達到7524萬美元（約新台幣24.5億元），對馬斯克的身家來說僅是九牛一毛。未參與此案的當地律師沃金（Mike Working）分析，對於許多早已不堪其擾、且擔心房價繼續下跌的居民來說，「直接拿錢走人」確實具有相當大的吸引力。除了噪音問題，xAI還面臨著嚴重的環境正義質疑。美國全國有色人種協進會（NAACP）今年早些時候已向聯邦法院提告，指控xAI在未取得美國《清潔空氣法案》許可的情況下，私自運轉燃氣渦輪機，排放大量毒性廢氣。NAACP痛批，薩斯哈芬等以黑人與工人階級為主的社區，被迫承擔了科技巨頭發展AI雄心的健康代價。52歲的居民波爾克（Krystal Polk）含淚透露，其家族自「非裔美國人還不被允許擁有土地」的年代起，就在發電機組附近擁有2英畝的土地，至今已歷經四代人。如今，強烈噪音將她的家人硬生生驅離了祖產，土地只得荒廢。面對各界指控，SpaceXAI全數予以否認，並表示已於7月承諾投資數百萬美元，在廠區周圍建造具備「先進消音技術」的隔音牆與消音器。馬斯克本人甚至透露，為了親自督導資料中心的擴建，他每週有四個晚上直接睡在孟菲斯當地的露營車裡。隨著AI熱潮對算力需求暴增，科技巨頭在全美各地大量收購土地，建設消耗巨量水電的資料中心，這也掀起了廣泛的反彈。根據Data Center Watch的統計，僅在2026年上半年，全美就有超過120個資料中心項目因當地居民強烈反對而遭阻撓或延宕，涉及金額超過1500億美元。蓋洛普（Gallup）今年5月發布的一項民調更顯示，美國民眾對在地興建AI資料中心的反感程度，甚至高於在自家附近興建核電廠。一名美國能源專家表示，「對AI基礎設施的強烈反彈，恐怕正在演變成為這個國家即將面臨的最大政治危機之一」。