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好市多員工福利太爽！送「近5000元大禮」：難怪離職率低

▲美式賣場好市多（Costco）以員工福利優於同業聞名，並提供穩定的加薪制度。（圖／記者陳明中攝）

好市多員工離職率僅2%！福利太厲害：一堆人做10幾年不走

根據好市多副總經理王友玫透露，好市多員工離職率僅2％，認為若一直更換員工也擔心標準不到位，並提到多數主管職位都是從基層做起，99%員工都是內轉。

美式賣場好市多（Costco）以員工福利優於同業聞名，並提供穩定的加薪制度，優渥待遇讓員工離職率僅有2%。近日就有一名好市多員工表示，不少人好奇員工福利到底是什麼，並直接貼出照片解釋，坦言領到一張夏慕尼4980元餐券，並強調好禮幾乎每年都有，嗨喊「這就是離職率極低的原因！」讓一票台灣人羨慕不已。一名好市多員工在Threads發文，表示「不要再問好市多福利有什麼了，這不就來了嗎，這就是離職率極低的原因」，隨後附上一張照片。只見畫面中，是一張王品集團鐵板燒品牌夏慕尼的商品卡，餐券價格高達4938元，並強調員工好禮幾乎每年都有。貼文曝光後，瞬間引來一票網友羨慕留言，「羨慕，是不是要有內推才有辦法進去呀」、「你們福委挖到石油是不是」、「我三節加起來還沒有這張多，我好可憐」、「好市多工作最好的福利，就是年資越久，公司對你的保障與福利通常也越完整」。不過也釣出其他好市多店員提到，不同分店的福利金額與情況不同，有的人只領1、2千，有的人則沒領到，「為什麼你們那麼好 我們只有一千」、「看來每間分店不一樣，台南文賢路的就沒遇過，也可能我待不夠久」。事實上，好市多向來以優渥的薪資福利、極低的離職率以及善待員工的企業文化聞名，讓員工願意待到退休，一做就是十多年不肯走。至於好市多員工福利有什麼？台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉曾提到，好市多員工不只可享有會員全免福利，直系親友也能享用該福利，且做滿一定年限退休後，還能成為終身免費會員。此外，好市多有穩定的加薪機制，員工累積工作滿1040 小時 ，系統就會自動調高時薪，不需看主管臉色或等待績效考核，當到主任以上的主管級年薪更有機會突破百萬元。不過要成為好市多正式員工沒那麼容易，根據過來人透露，通常要從臨時性助理員或季節性人員做起，再透過表現爭取轉正，但競爭會非常激烈，且兼職缺也不是很好取得，因此由現任員工內部介紹才成為常見管道之一。