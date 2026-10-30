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中國男星張凌赫的全新古裝劇《歸鸞》即將播出，官方也在昨（28）日釋出海報，張凌赫將再戰美強慘賽道，飾演將軍蕭厲，帥度不輸《逐玉》的「武安侯」謝征。不過隨著《歸鸞》開始宣傳，有些粉絲也聯想到張凌赫曾在拍攝該劇時，不幸腿部受傷，還被捕捉拍攝途中無法自行站起來，讓粉絲看了全心碎。張凌赫日前在拍攝《歸鸞》期間，疑似因吊鋼絲、武器反彈力摩擦受傷，被粉絲直擊從車內走出來時，走路一跛一跛地前行，由身旁助理悉心攙扶，硬撐上工模樣讓粉絲超心疼。對此，《歸鸞》工作人員當時表示：「張凌赫腿部別著筋（抽筋、拉傷）了，所以行走略有不便。」並強調他身體狀況安好，承諾會密切關注。不料之後張凌赫傷勢疑加重，被捕捉在拍攝途中站不起來，只見他坐在地上準備站起來時，用手撐了兩下都沒能成功，一旁的林允和跑來的工作人員趕緊上前幫忙，才合力把他拉起來。好不容易站起來後，張凌赫眉頭緊皺，看起來不太舒服，身體也搖搖晃晃，受傷還硬撐的模樣，讓粉絲全心碎。好在後來張凌赫透過工作室回應，到醫院治療後已無大礙，並順利完成《歸鸞》拍攝。近期《歸鸞》已開始宣傳，雖然播出時間尚未公開，僅釋出海報與預告，但已讓大批粉絲都等不及。在6月24日發布預告時，不到2小時站內熱度就破萬。而昨日公開張凌赫與林允高清海報，也再度備受討論，騰訊官網已經超過140萬人預約，開播前就熱度賺滿。