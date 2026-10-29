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陸軍206旅9月30日發生王姓女中尉墜樓輕生事件，事後被爆出疑似生前遭言語霸凌，藍委徐巧芯今（29）日更為此和國防部長顧立雄互槓，批他胡說八道，更嗆他「家屬都沒辦法到這裡來跟你講了，你國防部長你囂張是不是？幾條人命？國防部，半個月3條人命，你有沒有良心啊？」王姓女中尉的哥哥晚間發出聲明，表示對顧立雄的質詢應對非常失望，認為「錯都是妹妹的錯」，把原因推到妹妹身上，無法接受和容忍。顧立雄今接受徐巧芯質詢王姓女中尉輕生案時，稱王女一開始在連步當排長，但有說無法適應，因此調到旅部連，相關職務調整都按照其意向調整，調整後也有關懷措施，如輔導、進行就診工作，但王姓中尉還是有些無法適應情況，這時候心輔機制有介入。徐巧芯此時直言「你這基本上根本是在胡說八道」讓顧立雄相當不滿，「委員您怎麼可以說我胡說？您怎麼可以這樣講？妳不可以做人身攻擊」，徐則飆罵「家屬都沒辦法到這裡來跟你講了，人家家屬多難過、多痛苦，都沒辦法到這來跟你講了，我代替他說一句胡說八道怎麼了？你國防部長你囂張是不是？幾條人命？國防部，半個月3條人命，你有沒有良心啊？」徐巧芯晚間轉發王姓女中尉的兄長吳碩桓的聲明，稱顧立雄對他妹妹的質詢應對非常失望，面對委員詢問，答覆說妹妹因為不適應部隊生活，部隊也讓安排她去心輔中心，也安排去看精神科，也安排調職了，所以發生的這些事，部隊該做都做了，完全沒有任何檢討，完全沒有任何的反省。女中尉兄長質疑，部隊輔導心理的輔導中心，在長官的輔導中，有哪一個環節發揮他應有的功效？妹妹7月31日至身心科就診，單位未將他列入管制人員，卻管制他的藥物，事後再說妹妹不願意服藥，不願意回診，死無對證，錯都是妹妹的錯。女中尉兄長更說，妹妹到旅部擔任文書官之後，多次遭到同階軍官言語上的霸凌，知道此事的人還不算少數，卻沒有人將此事向上級回報，若不是有人提供錄音檔，自己調查，軍方才驚覺有霸凌情事的發生，並將相關內容函送檢調調查。女中尉兄長表示，國軍的最高領導者，在立院備詢時，把所有的原因推到妹妹的身上，作為家屬，不能接受也無法容忍。他說，最重要的一點就是希望部隊能正視ROTC畢業出來的初官，能多一點制度的改善，與人員的養成，在招募人進來時，能充分表達畢業後到部隊所面對的職務、任務等相關內容與應對方式，而不是用一些加給，福利將人騙進部隊之後，再置之不理，任由其自生自滅，但看了國防部大長官的言談之後，他感覺很困難。