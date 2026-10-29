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法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）在訪談中笑稱喜歡自己被P成「中國獨裁者」的迷因圖，意外捲入「辱華」的風波，也讓毛澤東究竟是不是「中國獨裁者」的問題在歐美掀起話題。多間歐美媒體跳出來表示認同，強調毛澤東無疑就是獨裁者，法國政要也發聲力挺姆巴佩。姆巴佩4月在節目《The Bridge》後台受訪，有獨裁者稱號的他，被問到最喜歡哪一個歷史人物與他做成的合成梗圖，他回答：「有一個就是把我的臉P在中國獨裁者身上，那個真的很好笑。我平時在線上和朋友玩PlayStation打電動時，也經常在聊天室發這個迷因給他們看。」儘管姆巴佩未講出人名，但影片搭配一張他的臉與毛澤東合成的照片，意外讓中國人玻璃心碎滿地，在中國社群平台引發反彈，甚至遭到中國官方、民間廠商封殺，姆巴佩和西甲聯賽官方和皇家馬德里接連透過社群發布聲明致歉。究竟毛澤東是不是獨裁者，也在歐美社會之間引發討論，根據法新社報導，法國生態黨（The Ecologists）全國秘書長兼總統候選人彤德利耶（Marine Tondelier）在社群平台X發文表示，「姆巴佩稱毛澤東為獨裁者的言論完全正確」，她強調，毛澤東必須為數千萬人死亡及其政權的極權本質負責，這早已被所有歷史學家所證實。姆巴佩並非表達了意見，只是陳述了既定事實。她認為，若屈從於中國的經濟壓力，是一種軟弱的表現。這等於承認了我們的信仰與理念，其價值還不如我們拿來出售的商品。法廣則引述人權觀察組織亞洲區副主任王松蓮(Maya Wang)說法提到，稱毛澤東為獨裁者過於輕描淡寫了。她表示，估計毛澤東造成了4250萬人死亡，比史達林和希特勒加起來還要多。每一條生命都彌足珍貴，正因如此，他的所作所為才應該令人憎惡。美國卡托研究所國防與外交政策主任羅根(Justin Logan)在X上寫道，姆巴佩只是對網路上的迷因笑了一下，中國卻已經與西甲聯賽和姆巴佩斷絕關係。這對中國希望在世界舞台上扮演的角色來說並非好訊號。福斯集團旗下的Outkick平台報導提到，無論從什麼合理的定義來看，毛澤東都是一位獨裁者，而且是一個殘暴、惡毒且充滿暴力的獨裁者。大多數歷史學家認為，正是毛澤東的政策導致了數千萬中國人死於饑荒和出於政治動機的迫害。稱他為邪惡之人，或是歷史上最大的惡棍之一，一點也不為過。