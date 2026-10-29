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藝人蔡康永先後參加台北市長候選人沈伯洋與蔣萬安的造勢活動，引發外界熱議，而今（29）日他也登上王偉忠的直播透露原因，他先表示很慶幸做了這件事，「我如果不做這件事情的話，我會過著非常平穩的生活、我會漸漸枯萎。」蔡康永在今日登上王偉忠的直播，不免被問到日前先後參加兩名台北市長候選人造勢活動的心境，他大方表示很慶幸做了這件事，「我如果不做這件事情的話，我會過著非常平穩的生活、我會漸漸枯萎。」他用書來比喻，像是在文藝青年存著的一直沒看的書，終於有時間看了後，發現：「他們講的就是我大概17、8歲的時候應該要看的東西。」現在這個年紀看已經沒有感覺。蔡康永也以到公仔店比喻，表示現在已經沒有想買的公仔，這對自己打擊很大，「就是你沒有要那個東西了。」並坦承AI嚴重打擊他作為創作者的立場，有非常大的失落感，「大家會想說我要維持我的傳統到死，還是我已經搭上了一個時代的便車，我要趁機衝下浪。」即使現在的AI在20年後看像是個baby，起碼當到了baby時期樂趣。這些讓蔡康永有了做一些本來沒打算碰的東西的想法，「這個東西我認為逃不掉，就是我們再怎麼把眼睛轉開，它就是會影響我們。」認為政治是不管怎麼避開，都會被影響，才會想要嘗試做一些沒做過的事情。其中王偉忠也提到蔡康永突然參加政治，是否跟日前的同性戀酒吧被抄，警方態度很差有關，蔡康永坦承出櫃後被很多人罵，但好不容易讓同性戀不被當成是可欺負族群，「那結果這事情再發生的時候，你不能指望我就是在死掉之前看著一切回到當年。」並提到很多年輕人出櫃被父母指責時，都會提自己當範例，讓他更覺得自己要做好，王偉忠也驚訝蔡康永的使命感。