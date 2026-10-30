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老鷹VS騎士：哈登、米契爾雙核帶隊衝擊4連勝

鵜鶘 VS 國王：難兄難弟尋求新賽季首勝

拓荒者 VS 灰熊：不敗黑馬強強對決！莫蘭特迎戰舊主灰熊

10月30日 NBA完整賽程表（台灣時間）

比賽時間 對戰組合（客隊 @ 主隊） 8:00 AM 克里夫蘭騎士 (Cavaliers) @ 亞特蘭大老鷹 (Hawks) 8:00 AM 沙加緬度國王 (Kings) @ 紐奧良鵜鶘 (Pelicans) 10:00 AM 孟菲斯灰熊 (Grizzlies) @ 波特蘭拓荒者 (Trail Blazers)

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NBA美國職籃10月30日只有3場精彩對決，其中焦點戰役莫過於開季保持全勝的兩大黑馬曼菲斯灰熊隊與波特蘭拓荒者隊的正面交鋒，兩軍狹路相逢必有一方「不敗金身」被破。此外，苦吞開季4連敗的國王與鵜鶘則將展開「破蛋」大戰，爭奪新賽季首勝。東區強權克里夫蘭騎士隊則是帶著3連勝的氣勢作客老鷹。明日上午8點，近期勇奪3連勝的克里夫蘭騎士隊將作客陷入3連敗陰霾的亞特蘭大老鷹隊。騎士隊新賽季展現出極為流暢的攻守節奏，在哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell）雙後衛掌舵下，團隊連續3場比賽得分突破120分。哈登得分火力雖然不如以往，但靠著極佳的擋拆傳球技巧以場均6.8次助攻扛起進攻發動機的角色；再搭配禁區大將莫布利（Evan Mobley）場均20分、10籃板且三分命中率高達66.7%的全能表現，讓騎士的進攻非常立體、又很有威脅。反觀老鷹雖然場均能攻下120.2分高居聯盟第5，團隊助攻數更冠居全聯盟，但內線防守硬度不足與保護籃板能力欠佳成為致命傷。上一場對陣熱火遭禁區碾壓後，老鷹防守端的短板暴露無遺。明日另一場同樣上午8點開打的比賽，則由紐奧良鵜鶘隊作客挑戰沙加緬度國王隊。兩隊新賽季都苦吞開季4連敗，至今勝場尚未破蛋，此役勢必有一隊能終結連敗陰霾。鵜鶘隊目前由威廉森（Zion Williamson）與穆雷（Dejounte Murray）雙核領軍，威廉森場均可貢獻21.8分，但團隊防守端還是不夠穩定，難以將領先優勢維持至比賽後段。主場作戰的國王隊本季攻守兩端同樣掙扎，進攻效率（105.1）與防守效率（122.1）均落入聯盟倒數三名的後段班。在主將莫雷（Keegan Murray）因腳踝發炎持續缺陣的情況下，火力重擔落在拉文（Zach LaVine）、薩博尼斯（Domantas Sabonis）身上。這場「難兄難弟」的宿命對決，防守端能否減少漏洞將成為勝負的關鍵。明日上午10點，西部重頭戲由拓荒者隊主場迎戰曼菲斯灰熊隊。兩隊新賽季狀態非常火熱，拓荒者豪取3連勝，而灰熊更是勇奪4連勝，與火箭隊同為西部唯三保持全勝的黑馬球隊。此役交手也宣告必有一方的「不敗金身」將被破除。拓荒者近3戰單場得分皆突破124分，進攻火力猛烈；而莫蘭特（Ja Morant）此役正面對決老東家灰熊，加上阿夫迪亞（Deni Avdija）與霍勒迪（Jrue Holiday）的突破能力，讓拓荒者很有機會能延續連勝氣勢。灰熊隊本季則打出令人驚豔的團隊韌性與青年軍爆發力，除了傑羅姆（Ty Jerome）以場均29.8分、6.5助攻打出明星級表現外，新秀布澤（Cameron Boozer）與23歲小將韋爾斯（Jaylen Wells）場均也有14.8分的穩定輸出。兩支全勝黑馬在波特蘭交鋒，預計將上演一場高節奏、高對抗的得分大戰。