火箭開季至今回合數（PACE）僅99.6，卻能打出場均攻下123分，高居全聯盟第4，「以慢制快」目前已經取得開幕5連勝

我是廣告 請繼續往下閱讀

火箭「以慢制快」 場均命中率高達51.7%

火箭上季較缺乏的外線火力，本季至今命中率高達40.4%，暫居全聯盟第一，場均出手32.2次、投進13顆，在陣中沒有太多頂級射手情況下，該數據可能迎來下修，是否連帶影響戰績還得持續觀察。

灰熊、拓荒者表現驚豔 但兩隊下戰狹路相逢

休賽季陣容大幅改動，36歲里拉德（Damian Lillard）打出回春身手，目前場均得分衝破20分、還能貢獻4顆外線，莫蘭特也有不錯發揮，尤其上場打敗湖人含金量十足，目前場均得分129.3分也高居聯盟第一。

▲36歲里拉德（Damian Lillard）打出回春身手，目前場均得分衝破20分、還能貢獻4顆外線。（圖／美聯社／達志影像）

NBA開幕一周過去，全聯盟30支球隊只剩下3支維持不敗金身，那就是休士頓火箭、曼菲斯灰熊與波特蘭拓荒者，，灰熊、拓荒者則異軍突起，但兩隊下戰就要交手，注定又會少一支不敗球隊，值得注意的是，3支球隊都處在西區，東區目前已經沒有球隊維持0敗。火箭稍早面對公鹿，終場132：100大勝，各項數據宛如本季縮影，透過全聯盟次高、場均51.7%命中率，高效取得分數，並把節奏打慢，讓對手回合數降低，面對公鹿這種缺少得分創造力的球隊，此舉就相當管用。另外火箭開季至今，也僅有面對馬刺一戰相較難打，其餘獨行俠、老鷹（2場）以及公鹿，都不算是頂級強隊，在坐擁KD杜蘭特（Kevin Durant）、梵維利特（Fred VanVleet）等半場進攻大師下，火箭透過更多半場進攻穩定取得分數。但值得注意的是，灰熊與拓荒者方面，前者靠著傑洛姆（Ty Jerome）扛下主控大旗，以及布澤爾（Cameron Boozer）頂上4號位空缺，率隊打出開季4連勝，傑洛姆還獲選為上周西區最佳球員，但他們目前對手強度也偏弱，分別是爵士（2場）、勇士與重建中的國王。拓荒者則最讓人驚艷，可惜的是，2支球隊將在下戰正面交手，注定0敗球隊會再少一支。目前全聯盟剩下3支不敗球隊，全部都在西區，東區在活塞輸球後，目前已經沒有0敗球隊，戰績最好的是七六人與活塞的4勝1敗。