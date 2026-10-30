中央氣象署表示，今（30）日東北季風增強，北台灣降雨機率提高，白天高溫降至26度左右，周日（11月1日）短暫回暖後，下周一、下周二（11月2日至11月3日）將有更強東北季風接力，桃園以北、東半部雨區擴大，東北部慎防局部大雨，北部清晨低溫恐跌破20度，天氣轉為濕涼。
今天天氣：東北季風報到 北台灣降溫轉雨
10月30日今天的天氣，東北季風稍增強，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，桃園以北及花東有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；白天北台灣及宜花轉涼，高溫約25至27度，台東及中南部約28至30度，夜晚清晨各地低溫約20至23度，中南部地區早出晚歸請留意溫差，適時增減衣物以免著涼。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風稍增強，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：東北季風減弱 清晨各地偏涼
10月31日明天的天氣，氣象署說明，清晨東北季風仍影響，各地低溫約20至23度，部分空曠地區、近山區不到20度，白天東北季風就會減弱，降雨趨緩，全台多雲到晴。
一周天氣：煙花颱風大轉彎 對台無影響
氣象署提到，周日是未來一周天氣最為穩定的空檔，各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島偶有零星微量降雨，整體相當適合外出活動，全台氣溫也明顯回升，北部白天高溫將重新回到28度以上，感受較為舒適。
下周一、下周二，第二波較強的東北季風將接力襲來，桃園以北與東半部雨勢再度擴大，特別是東北部地區降雨最為顯著，要注意局部大雨；溫度方面，下周二北部、東半部白天高溫可能下探至25度左右，清晨也要注意20度甚至以下的低溫，整體天氣轉為濕涼，預計要到下周三氣溫才會回升。
氣象署補充，煙花颱風路徑持續向西北，未來會因為導引氣流減弱，出現路徑擺盪的趨勢，不過後續又趨於穩定，下週將轉北朝日本南方海面前進，對台灣無直接影響，不過周日至下周三期間，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海將有長浪發生
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10月30日今天的天氣，東北季風稍增強，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，桃園以北及花東有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；白天北台灣及宜花轉涼，高溫約25至27度，台東及中南部約28至30度，夜晚清晨各地低溫約20至23度，中南部地區早出晚歸請留意溫差，適時增減衣物以免著涼。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風稍增強，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：東北季風減弱 清晨各地偏涼
10月31日明天的天氣，氣象署說明，清晨東北季風仍影響，各地低溫約20至23度，部分空曠地區、近山區不到20度，白天東北季風就會減弱，降雨趨緩，全台多雲到晴。
氣象署提到，周日是未來一周天氣最為穩定的空檔，各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島偶有零星微量降雨，整體相當適合外出活動，全台氣溫也明顯回升，北部白天高溫將重新回到28度以上，感受較為舒適。
下周一、下周二，第二波較強的東北季風將接力襲來，桃園以北與東半部雨勢再度擴大，特別是東北部地區降雨最為顯著，要注意局部大雨；溫度方面，下周二北部、東半部白天高溫可能下探至25度左右，清晨也要注意20度甚至以下的低溫，整體天氣轉為濕涼，預計要到下周三氣溫才會回升。
氣象署補充，煙花颱風路徑持續向西北，未來會因為導引氣流減弱，出現路徑擺盪的趨勢，不過後續又趨於穩定，下週將轉北朝日本南方海面前進，對台灣無直接影響，不過周日至下周三期間，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海將有長浪發生