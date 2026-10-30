中央氣象署表示，今（30）日東北季風增強，北台灣降雨機率提高，白天高溫降至26度左右，周日（11月1日）短暫回暖後，下周一、下周二（11月2日至11月3日）將有更強東北季風接力，桃園以北、東半部雨區擴大，東北部慎防局部大雨，北部清晨低溫恐跌破20度，天氣轉為濕涼。

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今天天氣：東北季風報到　北台灣降溫轉雨

10月30日今天的天氣，東北季風稍增強，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，桃園以北及花東有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；白天北台灣及宜花轉涼，高溫約25至27度，台東及中南部約28至30度，夜晚清晨各地低溫約20至23度，中南部地區早出晚歸請留意溫差，適時增減衣物以免著涼。

▲未來一周都是東北季風主導天氣，台灣各地氣溫起伏較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲未來一周都是東北季風主導天氣，台灣各地氣溫起伏較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖

環境部提及，東北季風稍增強，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

明天天氣：東北季風減弱　清晨各地偏涼

10月31日明天的天氣，氣象署說明，清晨東北季風仍影響，各地低溫約20至23度，部分空曠地區、近山區不到20度，白天東北季風就會減弱，降雨趨緩，全台多雲到晴。

▲未來一周東北季風增強影響時，北台灣降雨區域擴大，東北部也要注意局部大雨發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲未來一周東北季風增強影響時，北台灣降雨區域擴大，東北部也要注意局部大雨發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
一周天氣：煙花颱風大轉彎　對台無影響

氣象署提到，周日是未來一周天氣最為穩定的空檔，各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島偶有零星微量降雨，整體相當適合外出活動，全台氣溫也明顯回升，北部白天高溫將重新回到28度以上，感受較為舒適。

下周一、下周二，第二波較強的東北季風將接力襲來，桃園以北與東半部雨勢再度擴大，特別是東北部地區降雨最為顯著，要注意局部大雨；溫度方面，下周二北部、東半部白天高溫可能下探至25度左右，清晨也要注意20度甚至以下的低溫，整體天氣轉為濕涼，預計要到下周三氣溫才會回升。

氣象署補充，煙花颱風路徑持續向西北，未來會因為導引氣流減弱，出現路徑擺盪的趨勢，不過後續又趨於穩定，下週將轉北朝日本南方海面前進，對台灣無直接影響，不過周日至下周三期間，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海將有長浪發生

▲煙花颱風弱為中颱，未來不排除還會增強，但路徑距離台灣遙遠。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲煙花颱風弱為中颱，未來不排除還會增強，但路徑距離台灣遙遠。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。