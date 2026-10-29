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女星Hebe（田馥甄）將在12月於台北小巨蛋開唱6天，舉辦《要去什麼地方》演唱會，讓歌迷都非常期待。而今（29）日她開直播跟粉絲互動，尾聲表示想安慰沒抽到演唱會門票的歌迷，安慰到一半還忍不住哭出來，並淚喊：「還是會遇見適合你們、屬於你們更好的可能性。」Hebe在直播尾聲表示想要安慰沒抽到票的歌迷，並自己忍不住落淚，「怎麼有點想哭啊？」還直呼很丟臉，接著直接離開鏡頭擦眼淚，「我知道大家很想來看演唱會，然後我自己在想說那要怎麼安慰大家？」透露自己身為塞翁失馬的過來人，「我想要提醒大家，這就是一個緣分跟一個機會。」Hebe也坦言說去安慰一個很失落、很失望的人，「所有的話語跟所有的邏輯跟方向跟方法，其實我覺得都是多餘的。」並表示自己新專輯就是她人生階段，「裡面有獲得，有失落，有迷惘。」就是要而不得、求而不得的過程，並笑說若沒能聽現場，「其實我專輯唱的也是不錯。」Hebe也開解歌迷，沒抽到票可在那天寫下日記，紀錄那天做了什麼事，可能幾年後回望，發現那天發生更好的事情，「還是會遇見適合你們、屬於你們更好的可能性。」Hebe的演唱會《要去什麼地方》，將於12月12日、13日、15日、18日、19日、20日一連6天在台北小巨蛋開唱，門票採取實名登記抽選制。雖然這次開唱6天，但依然有粉絲沒能買到票，Hebe的暖心安慰，也稍稍撫慰了他們的心。