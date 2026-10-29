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美媒紐約時報今（29日）披露，新加坡一間資料中心的中國籍女性高階主管正在接受調查，因她試圖接近輝達執行長黃仁勳，與他建立關係，涉嫌將輝達（NVIDIA）的先進人工智慧（AI）晶片以及相關情報告訴中國，美國總統川普知曉此事，但未有動作。根據紐約時報報導，新加坡資料中心公司Megaspeed的高階主管黃樂（Alice Huang），正受到監控調查，她疑似協助將輝達的先進晶片外流給中國。報導提到，LinkedIn上刊登的照片顯示，2024年6月，就在Megaspeed開始採購晶片的幾周前，黃仁勳與黃樂在台灣一場科技展結束後，與其他人工智慧產業高階主管一同來到台北一家酒吧續攤。美國官員指出，這名中國籍女高階主管向北京傳遞情報，監控結果顯示，黃樂直接向北京透露情報，可能帶來一些糟糕結果，例如黃仁勳所透露川普對美中關鍵議題的看法，同時，關於輝達內部相關資訊是否因此外洩也受到密切注意。紐時指出，美國情報機關有時會向遭外國情報機構鎖定的美國民眾提供「防諜簡報」（defensive briefing）。但黃仁勳並未收到相關訊息，同時美方仍持續監控黃樂，黃樂所屬公司也持續向輝達採購晶片。不過，一位熟知Megaspeed營運情況的人士告訴紐時，目前黃樂在公司的活動已減少。紐時還提到，美國總統川普約一年前聽取相關情報簡報，但未採取行動。因這可能為美中貿易關係添變數。如果通知黃仁勳，可能使黃樂察覺自己正遭監控，至於黃仁勳是否知道這名潛在間諜出現在周遭？美國官員推測他可能知情。對此，輝達發言人里佐（John Rizzo）則回應稱，黃仁勳與黃女的互動相當平常，與客戶會面是執行長的工作之一，強調黃仁勳每年都會與數千名企業的高階主管談話。白宮、中央情報局及國家安全局均拒絕置評。