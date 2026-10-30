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《天線寶寶》快閃店11/6台中開幕！7大打卡點重現童年回憶

▲《天線寶寶》台中快閃店推出7大主題打卡點，以及近40款台中限定周邊商品，活動一路持續至12月13日。（圖／信賴互動提供）

《天線寶寶》近40款台中限定新品！99元吊飾、小抓夾組超可愛

🟡《天線寶寶》台中快閃店活動資訊

▲《天線寶寶》推出4款角色造型「小抓夾組」，完整還原丁丁、迪西、拉拉與小波的招牌笑臉及頭頂天線，售價238元。（圖／信賴互動提供）

▲《天線寶寶》快閃店推出迷你「手燈吊飾」，共有多款可愛造型，還能在暗處當作小燈使用，售價268元。（圖／信賴互動提供）

▲丁丁、迪西、拉拉與小波化身毛茸茸大頭吊飾，搭配繽紛透明收納小包，可收納零錢、耳機等小物，售價280元。（圖／信賴互動提供）

▲《天線寶寶》限定「木箱存錢筒」推出2款設計，印有寶寶們跳舞及「BIG HUGS BIG LOVE」圖案，售價480元。（圖／信賴互動提供）

▲《天線寶寶》快閃店推出售價99元的「紓壓按鈕吊飾」相當適合上班族與學生，按壓時能發出療癒聲響。（圖／信賴互動提供）

還記得「天線寶寶出來了！」這句經典台詞嗎？陪伴無數人長大的《天線寶寶》要來台中了！丁丁、迪西、拉拉與小波將於11月6日至12月13日現身台中 PARK2 草悟廣場，推出期間限定快閃店，不僅打造7大免費拍照打卡點，重現經典綠色山丘、寶寶屋及吸塵器諾諾等場景，現場還有近40款台中限定新品，包括小抓夾組、手燈吊飾、相框磁鐵等，最低99元就能把童年回憶帶回家。《NOWNEWS今日新聞》整理快閃店時間、地點、必拍場景及周邊價格，帶大家一次掌握。《天線寶寶》快閃店將於11月6日在台中PARK2草悟廣場登場，活動一路持續至12月13日，現場規劃7大主題打卡點，讓粉絲走進童年熟悉的天線寶寶世界。首先，入口處的「主視覺打卡牆」集結丁丁、迪西、拉拉與小波，以俏皮姿勢迎接粉絲；一旁的「歡樂寶寶屋」則重現4位天線寶寶玩耍的日常場景，民眾還能坐進寶寶們中間，拍下彷彿成為第5位天線寶寶的合照。店內同樣藏有不少驚喜，包括集結6格經典節目畫面的「天線寶寶回憶牆」，以及小天線寶寶 Tiddlytubbies 圍繞在小波腳邊的可愛畫面。經典角色「吸塵器諾諾」也出現在櫃檯旁，讓粉絲重溫牠在節目中四處吸東西的調皮模樣。除此之外，「草原玩耍趣」重現小波騎著滑板車的場景，店外還有「天線寶寶說你好」、「寶寶派對」等拍照區，7大打卡點一次滿足粉絲的童年回憶。除了拍照打卡，這次快閃店也推出近40款台中限定周邊，其中最吸睛的就是4位天線寶寶造型「小抓夾組」，完整還原角色招牌笑臉與頭頂天線，售價238元。喜歡實用小物的粉絲，可以選擇售價280元的「透明收納包吊飾」，將天線寶寶變成毛茸茸大頭吊飾，搭配透明收納小包，可以裝零錢、耳機等隨身物品。另外，售價99元的「紓壓按鈕吊飾」也相當適合上班族與學生，按壓時能發出療癒聲響；268元的「手燈吊飾」則將4位寶寶化身迷你應援燈，除了可以掛在包包上，還能在暗處提供簡單照明。服飾部分則有黑色、粉色兩款短版T恤，售價490元，讓粉絲也能把天線寶寶融入日常穿搭。📌日期：2026年11月6日（五）至12月13日（日）📌地點：PARK2草悟廣場（台中市西區英才路534號）📌時間：每日11:00至21:00