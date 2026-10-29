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▲ 賴瑞隆表示，黃文志的表現不用說，有他在絕對會把地方發展顧好，距離投票日還有30天，請鄉親朋友一人拉五票，力挺賴瑞隆、黃文志！（圖／市議員黃文志提供）

▲ 左營楠梓市議員黃文志競選總部暨賴瑞隆後勁後援會今晚間成立，活動現場有超過2000多位楠梓鄉親前來相挺。（圖／市議員黃文志提供）

「左楠有文志、『1』定好徛起！」登記1號，左營楠梓市議員黃文志競選總部暨賴瑞隆後勁後援會今（29）日晚間成立，活動現場，黃文志父親、高雄市前副議長黃石龍為其披上彩帶，象徵賦予責任與期待，並提醒黃文志不忘讓高雄、讓左楠更好的初心。市長陳其邁也為黃文志送上甘蔗，祝福他氣勢如虹，也象徵他遇難不退、堅毅不屈為鄉親走傱（tsáu-tsông）的毅力。今晚的成立大會包括陳其邁，高雄關鍵第四棒、市長候選人立委賴瑞隆，高雄市黨部主委黃捷，立委李柏毅、邱議瑩、許智傑、李昆澤、林岱樺，議長康裕成帶領議會同仁相挺，農會、商界等地方各界代表和支持者齊聚一堂，展現黃文志的好人緣，更表示對黃文志的支持和對左楠發展的祝福。市長陳其邁致詞時開玩笑說，後勁子弟黃文志「很會要（台語：真𠢕討tsin gâu thó）！」，只要對地方好的想法，他爭取經費毫不客氣，從中油土地的整治、協助爭取台積電落腳，到提案楠仔坑運動中心建設，以及藍田國小、清豐國小設校，「黃文志的認真，我可以作證，我可以背書！」，更笑言「一個高雄市議員為地方爭取的預算，比一些縣市首長還多！」陳其邁準備甘蔗贈與黃文志，祝福選票節節高升，更代表黃文志代表堅毅的精神，但送出之前，不忘發揮「三歲本色」，把甘蔗當戰旗揮舞，笑翻現場2000多位楠梓鄉親。陳其邁提醒，高雄的建設必須一棒接一棒，挺瑞隆做市長，讓高雄繼續繁榮。「好議員一定要相挺！」賴瑞隆也表示，左營楠梓會是高雄未來發展重鎮、進步最快的地方，黃文志的表現不用說，有他在絕對會把地方發展顧好，距離投票日還有30天，請鄉親朋友一人拉五票，力挺賴瑞隆、黃文志！「高雄議會一定要過半，才不會像立法院一樣跛跤（pái-kha，跛腳）！」立委李柏毅分享，還在當議員時與黃文志當同僚，當時中油土地的整治需要20年，但好在高雄人勇敢，換掉韓國瑜，陳其邁上任後利用2年多時間整理好土地，現在台積電高雄廠已開始生產，帶動產業轉型，提醒好市長和好議員同樣重要！李柏毅準備「包粽」祝福1號黃文志包中，左楠有文志「1」定好徛起。黃文志致詞首先感謝鄉親的信任和力挺，一直以來他默默為地方做事、爭取許多建設，下一任期，會延續一直以來的政績，持續爭取交通改善；推動左楠地區親子館和臨托據點增設，當家長的育兒神隊友；公園改造讓市民就近舒壓放鬆、親近自然；並且以他體育人出身的背景，全心全意挺體育、護教育，他成功爭取的楠仔坑國民運動中心、左營高雄射擊場設備升級，和對體育班學生升學資源的關心。黃文志也說，這次提出母語宣言、母語政策，並喊出台語口號「好徛起（hó khiā-khí）」，寓意就是他的真心，他會拚命讓每一位左楠人，都能在這這裡好好生活、安居樂業，這些攸關居民日常生活的大小事，都需要持續追蹤、積極爭取，才能讓建設真正落實在民眾的生活之中。