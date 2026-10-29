中信兄弟今年台灣大賽2勝4敗不敵味全龍，連續2年獲得亞軍，許多球員也在社群寫下感言，差點獲得先發機會的24歲右投伍立辰，今（29）日也在個人社群IG感性發文，提到拿下首勝、入圍最佳新人獎的肯定，也提到台灣大賽結局雖然留下遺憾，「但一起努力的過程，都是這個賽季很甜蜜的回憶、珍貴的養分。」
累積64.1局創生涯新高 伍立辰台灣大賽沒出賽
伍立辰是中信兄弟2024年第二輪選進的即戰力新秀，歷經去年磨練經驗，今年開季以中繼出發，並在5月被升任到先發輪值，整季20場出賽包含12場先發，拿下4勝4敗，累積64.1局是生涯新高，防禦率為5.04。
中信兄弟打進台灣大賽，伍立辰也擠進32人名單中，原本要在G5先發，但最終因為颱風緣故延賽，讓他整個台灣大賽並未獲得出賽機會。
坦言仍是豐收一季：學著在不順利時相信自己
儘管如此，本季對於伍立辰而言仍是豐收一年，他稍早就在社群寫下，「又一年的賽季結束了。回顧這個賽季，從開季的中繼角色，到後來轉任先發，過程中有順利的時刻，也有遇到低潮、需要快速調整自己的轉折點。這一年拿下了生涯首勝，也有機會站上投手丘，繳出讓自己難忘的表現，首次獲選單場MVP。最終能夠入圍年度最佳新人，對我來說也是一份強大的肯定，讓我更有持續投入的動力。」
伍立辰隨後也提到，這些經歷讓他更清楚知道，自己還有很多需要學習和進步的地方。比起這些收穫，更重要的是能從每一次的登板中累積經驗，「學著面對不同的狀況，也學著在不順利的時候，繼續相信自己、想辦法做得更好。」
雖然結局還是留下遺憾 但過程很珍貴
伍立辰認為，雖然這季球隊經歷了不少起伏，雖然結局還是留下遺憾，但一起努力的過程，都是這個賽季很甜蜜的回憶、珍貴的養分，「很感謝教練團在我遇到挫折時給予的建議與指導，也謝謝學長們不吝嗇地分享經驗，讓我在每一次的挑戰中都有新的收穫。謝謝球團每位長官、行政以及防護團隊對球員的支持與照顧，讓我們能夠沒有後顧之憂地努力、繼續往前走。」
最後伍立辰把版面留給中信兄弟球迷，「無論球隊順利還是遇到低潮，你們始終都在場邊為我們加油、給我們力量。每一聲吶喊我都很珍惜，也會一直一直記在心裡。這個賽季有收穫，也有不足的地方，接下來還是會繼續努力，把自己準備得更好。謝謝大家今年的陪伴，明年球場見。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
伍立辰是中信兄弟2024年第二輪選進的即戰力新秀，歷經去年磨練經驗，今年開季以中繼出發，並在5月被升任到先發輪值，整季20場出賽包含12場先發，拿下4勝4敗，累積64.1局是生涯新高，防禦率為5.04。
中信兄弟打進台灣大賽，伍立辰也擠進32人名單中，原本要在G5先發，但最終因為颱風緣故延賽，讓他整個台灣大賽並未獲得出賽機會。
坦言仍是豐收一季：學著在不順利時相信自己
儘管如此，本季對於伍立辰而言仍是豐收一年，他稍早就在社群寫下，「又一年的賽季結束了。回顧這個賽季，從開季的中繼角色，到後來轉任先發，過程中有順利的時刻，也有遇到低潮、需要快速調整自己的轉折點。這一年拿下了生涯首勝，也有機會站上投手丘，繳出讓自己難忘的表現，首次獲選單場MVP。最終能夠入圍年度最佳新人，對我來說也是一份強大的肯定，讓我更有持續投入的動力。」
伍立辰隨後也提到，這些經歷讓他更清楚知道，自己還有很多需要學習和進步的地方。比起這些收穫，更重要的是能從每一次的登板中累積經驗，「學著面對不同的狀況，也學著在不順利的時候，繼續相信自己、想辦法做得更好。」
雖然結局還是留下遺憾 但過程很珍貴
伍立辰認為，雖然這季球隊經歷了不少起伏，雖然結局還是留下遺憾，但一起努力的過程，都是這個賽季很甜蜜的回憶、珍貴的養分，「很感謝教練團在我遇到挫折時給予的建議與指導，也謝謝學長們不吝嗇地分享經驗，讓我在每一次的挑戰中都有新的收穫。謝謝球團每位長官、行政以及防護團隊對球員的支持與照顧，讓我們能夠沒有後顧之憂地努力、繼續往前走。」
最後伍立辰把版面留給中信兄弟球迷，「無論球隊順利還是遇到低潮，你們始終都在場邊為我們加油、給我們力量。每一聲吶喊我都很珍惜，也會一直一直記在心裡。這個賽季有收穫，也有不足的地方，接下來還是會繼續努力，把自己準備得更好。謝謝大家今年的陪伴，明年球場見。」