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金州勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）在作客明尼蘇達灰狼隊的比賽中，柯瑞僅出賽短短32分鐘便瘋狂轟下44分，率領勇士擊潰灰狼奪下2連勝。此役他正式以生涯第15度在「35歲之後單場砍下40+」的傲人成績，追平費城76人隊傳奇巨星詹姆斯（LeBron James），兩人並列NBA歷史第一。根據聯盟官方歷史數據統計，在年滿35歲之後的單場「40分場次」排行榜上，柯瑞與詹姆斯如今以15場並駕齊驅，高居NBA歷史榜首；排名第3的則是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的12場，緊隨其後的現役球星則是杜蘭特（Kevin Durant）的9場以及哈登（James Harden）的6場。回顧這項神話級紀錄，詹姆斯上一次砍下40分是在2025年2月效力洛杉磯湖人隊對陣波特蘭拓荒者隊時所締造。如今38歲的柯瑞手感依舊火燙，本場比賽用狂轟濫炸的三分外線與招牌切入撕裂灰狼防線，不僅率勇士連克強敵，也將自己的名字與詹姆斯並列在歷史最巔峰。儘管兩位當代巨星目前以15場紀錄戰成平手，但外界普遍看好柯瑞將很快打破紀錄、獨居歷史第一。勇士隊目前在進攻端極度依賴柯瑞的外線牽制與大量持球進攻，他仍擁有源源不絕的開火權；反觀休賽季轉投費城76人隊的詹姆斯，同隊先發擁有高達4位全明星隊友，在戰術上不再需要他場場大包大攬。詹姆斯在本賽季前5場比賽中化身全能指揮官，每場平均繳出15.5分、6.8次助攻與6.5個籃板，甘當攻守串聯者，率領76人隊打出4勝1敗的強勢開局。若詹姆斯本季場均得分最終低於20分，將是他自2003年進入聯盟以來長達24年生涯首見。柯瑞在打出單場44分的高效發揮後，身體與投籃狀態正處於巔峰，隨著勇士賽程推進，他極有可能在未來的比賽中再度飆分，正式獨居這項偉大里程碑的紀錄保持人。