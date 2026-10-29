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美股週四（29日）早盤全面小跌，那斯達克指數重挫超過300點。稍早美國商務部公布第三季國內生產毛額（GDP）年成長率達3.4%，優於預期。美股主要指數週四早盤，截止至台灣時間晚間10時20分，道瓊工業指數下跌122點，跌幅0.23%；那斯達克指數重挫342點，跌幅1.29%；標普500指數小跌26點，跌幅0.35%；費城半導體指數下跌177點，跌幅1.52%。個股部分，科技股大多下跌，台積電ADR、輝達、英特爾、博通、AMD全數下挫，記憶體也終止本周前段漲勢，美光與SK海力士ADR早盤小跌。台股加權指數今日白天重挫667點，台指期夜盤震盪不大，僅小挫67點。根據路透報導，美國第三季經濟成長力道優於預期，主因在於具韌性的消費支出以及人工智慧（AI）帶動的企業投資，足以抵消中東衝突引發油價上揚所帶來的衝擊。美國商務部經濟分析局（BEA）週四公布的第三季國內生產毛額（GDP）初值顯示，上季 GDP 換算成年率成長 3.4%。此前路透社調查的經濟學家普遍預估成長率為 3.2%，各方預測區間落在 1.0% 至 4.2% 之間。然而，亮眼的成長數據與家庭對經濟前景的悲觀評估形成強烈對比；這種民意氛圍已反映在總統川普創下新低的支持率，以及消費者信心急速惡化上。這份報告公布的時機，距離即將決定國會主導權的週二期中選舉已不到一週。目前美國經濟擴張的速度，明顯高於部分聯準會（Fed）官員所認定的非通膨成長率（約 2%）。美國央行週三將基準利率維持在 3.75% 至 4.00% 區間不變，同時也坦言通膨「仍處於偏高水準」。