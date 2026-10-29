我是廣告 請繼續往下閱讀

蝦皮店到店取貨有新服務！「已付款者」免排隊：掃描QR Code開櫃

未來「已付款用戶免排隊」只要掃描QR Code報到就能立即開櫃

▲蝦皮店到店提供取貨新服務，部分智取門市針對已付款用戶，開放「掃描QR Code線上報到」服務。（圖／攝影師王建鑫提供）

蝦皮店到店「掃描QR Code取貨」是什麼？限部分智取門市：使用3步驟

🟡蝦皮店到店智取門市「掃描QR Code報到」步驟

掃描QR Code 確認開啟定位並授權網頁取得位置 輸入取件人電話號碼及取件驗證碼。

▲蝦皮店到店「掃描QR Code報到」僅限部分門市，建議依門市內是否張貼公告為主，並只有已付款包裹可使用。（圖／蝦皮官網）

蝦皮取件驗證碼怎麼看？

蝦皮取貨QR Code有限制！15分鐘逾時須重掃

蝦皮店到店近年來在台灣不斷展店，並設有多家無人智取門市提供24小時領貨。《NOWNEWS今日新聞》整理蝦皮店到店QR Code線上報到方式、步驟以及限制。一名網友在Threads驚嘆發文，表示發現蝦皮店到店智取門市，在取貨流程上提供新服務，，讓他驚喜大讚「蝦皮真的很狂，再次進化了，以後取件不用等人投零錢，超讚啊」。貼文曝光後，隨即引發一票台灣人歡呼，「這個讚，不然每次一堆在那邊慢慢投零錢的，等到氣死」、、「我寫了好幾次問卷終於實現了」。過去民眾至蝦皮店到店智取門市取貨時，通常得先到報到機台輸入手機號碼、取件驗證碼，就算事先已透過信用卡完成結帳，還是要經過這道步驟，引發用戶抱怨浪費時間。為了優化流程並節省排隊時間，蝦皮店到店已陸續在部分智取門市，針對已付款用戶推出「掃描QR Code報到服務」。根據蝦皮幫助中心說明，蝦皮店到店「掃描QR Code報到服務」僅限非貨到付款用戶，使用方式相當簡單，只要掃描QR Code，確認手機開啟定位並授權網頁取得位置，接著輸入取件人電話號碼及取件驗證碼即可。官方強調，目前門市QR CODE線上報到服務陸續開放中，建議依門市內是否張貼公告為主。另外，若民眾不曉得取件驗證碼在哪，只要打開蝦皮購物APP，找到欲領取貨物的該筆訂單，接著至「訂單詳情」運送資訊處查看，就會提供取件驗證碼，供民眾領貨時輸入。不過蝦皮官方提醒，如15分鐘未操作頁面將自動失效，需要重新掃描QR Code；如果不小心誤關櫃門的話，可在5分鐘內重新輸入取件手機號碼開啟櫃門。倘若用戶須同時領取多筆訂單，其中一筆需要貨到付款，則無法使用該服務。