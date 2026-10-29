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國民黨立委萬美玲兒子佀廣洋角逐年底桃園市議員席次，但卻疑似涉賄選案，今（29）日遭桃園地檢署搜索約談，晚間被移送地檢署複訊，最後檢方依涉《公職人員選舉罷免法》，諭令12萬交保。晚間他交保後，面對記者的提問，全程不發一語，快步上車離去。佀廣洋在晚間9點48分在律師陪同下走出地檢署，見到大批媒體守候，佀廣洋雖然並未閃躲，但當記者問到是否感到委屈？萬聖節活動照常出席嗎？通通都沒有回應。據《自由時報》報導，由於有社區收受萬美玲捐贈的垃圾子母車及中秋節活動摸彩品，事後居民在社群討論表示，聲稱捐贈者是萬美玲團隊候選人，引起檢調關注。經蒐證、訪查後，才發動搜索，並傳喚1名里長、1名社區主委、2名社區保全。針對佀廣洋涉賄選案，國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，由於他並非國民黨提名候選人，因此無法表達看法。而萬美玲對此也尚無回應。