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▲女團NATURE前成員禹惠俊（右）、與有流利中文實力的金泰希（左）宣布加盟洋基女孩啦啦隊。（圖／翻攝自YoungKey Girls 洋基女孩FB）

職籃洋基工程的專屬啦啦隊「YoungKey Girls洋基女孩」，近日宣布2026-27賽季的全新陣容，由繼續待在隊內的隊長睦那京、朴淡備領軍，在另兩位韓援李素敏和崔洪邏離隊後，前女團NATURE成員禹惠俊、以及中文實力強大，被封為「中文怪物」的金泰希加盟，組成全新的「韓援四皇2.0」，引發球迷期待。洋基女孩在今年9月宣布3位成員離隊的消息，除了娜比（劉芷熏）外，還驚見兩位韓援成員，也就是李素敏與崔洪邏，讓外界都非常驚訝，但球團也透露會引進新隊員，並在日前宣布加入NATURE出身成員禹惠俊、以及中文流利的金泰希，與睦那京、朴淡備組成全新「韓援四皇2.0」，4位女神平均身高170公分，將於新賽季在竹苗雙主場應援，超強新組合引發外界期待。這次新成員也大有來頭，今年24歲的禹惠俊，在2018年以NATURE成員出道，曾發行過〈Allegro Cantabile（在你身邊）〉、〈꿈꿨어（Dream About U）〉等歌曲，獲得大批粉絲喜愛。但在經歷成員退團、再加入新成員後，團體最終於2024年解散。禹惠俊也轉戰啦啦隊，目前為韓職棒LG雙子、女子職籃龍仁三星生活Blueminx、首爾三星雷霆、職排大田三星Fire Bluefang效力，是橫跨棒球、籃球、排球三棲的啦啦隊女神。21歲的金泰希則是曾當過7年的偶像練習生，具備扎實的舞蹈與舞台功底。除了甜美外貌與舞蹈實力外，她因從小就學習中文，所以能用中文流利的與粉絲溝通，被封為「中文怪物」。金泰希目前效力於LG雙子啦啦隊，這次加盟洋基女孩，也讓外界非常期待。