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紐時：中國女間諜黃樂被美國政府盯上

美國認證女間諜黃樂曾兩度來台 在三六食府與黃仁勳等人聚餐

Megaspeed究竟是什麼樣的企業？

美媒《紐約時報》揭露，美國情報機構認定新加坡資料中心公司 Megaspeed 的中國籍高層黃樂（Alice Huang），試圖與輝達執行長黃仁勳建立密切關係，向北京傳遞情報，認定她是中國情報資產，並協助中國規避限制，以獲取先進的AI晶片。紐時在去年曾揭露黃樂與黃仁勳和其他人工智慧產業高層接觸的場合，除了在一處酒吧之外，2025年5月黃仁勳來台時，也曾在三六食府被媒體捕捉到。根據紐約時報報導，新加坡資料中心公司Megaspeed一名女性高階主管涉嫌將輝達的先進AI晶片轉往中國，同時，美國官員認定，黃樂是中國的情報間諜，直接向北京提供情報，引發了更令人不安的可能性，因為黃仁勳可能對川普在對美中兩國重要議題上的想法，有深入了解。報導引述知情人士說法指出，美國當局仍持續監控黃樂，與她有關聯的企業今年也繼續購買輝達晶片。輝達發言人黎卓（John Rizzo）稍早則對相關消息做出回應，強調黃仁勳和黃樂的互動並沒有不尋常或意外之處，黃仁勳每年都會和數千名客戶的高階主管交談，與客戶會面是執行長工作的一部分，Megaspeed接收的資訊都是一般的商業資訊，並無碰觸敏感的輝達商業機密，也完全沒有國家安全相關資訊。紐時指出黃樂與黃仁勳曾進行會面的時間點，一次是在2024年6月，在Megaspeed開始採購晶片的幾周前，LinkedIn上刊登的照片顯示，黃仁勳與黃樂在台灣一場科技展會結束後，與其他AI產業高階主管一同齊聚在台北一家酒吧內共飲威士忌。第二次則是在一年後，2025年5月，兩人再度被目擊一起現身，這次是在三六食府，黃仁勳AI供應商一同共進晚餐後，準備從店家離開在外面接受媒體訪問，黃樂跟在他身後。《紐約時報》在去年曾指出，關於黃樂的線上公開資料極少，根據其前僱主社群媒體上的簡介，她職業生涯的大部分時間在中國度過，曾擔任中國官方媒體的電視記者及私人銀行家。但紐時未能核實這兩項經歷，同時，報導也提到，黃樂在2025年已離開Megaspeed，具體離職時間不詳，離職原因及目前動向也不得而知。紐時指出，該公司成立於2023年，當時與中國國家支持的投資者有關的中國遊戲及雲計算公司第七大道，將其新加坡海外業務分離並更名為Megaspeed，並迅速採購了價值近20億美元的輝達最先進產品。根據貿易數據平台ImportGenius獲取的記錄顯示，這些晶片大部分來自一家中國公司的美國分公司，該中國公司此前因向中國軍方提供技術已被列入制裁名單。報導提到，Megaspeed將這些晶片輸送至馬來西亞和印度尼西亞的數據中心，而這些數據中心疑似為中國客戶提供遠程服務。此舉本身未必違法，但如果是代表中國公司進行，則可能被認定為違法。兩位熟悉該公司的人士表示，美國官員也在審查 Megaspeed 是否將部分晶片轉運至中國，違反了美國法律。在公司成立初期的八個月裡，Megaspeed的企業文件顯示黃樂擔任董事總經理，後來不再擔任該職。不過，對於Megaspeed是否涉及轉運輝達高階晶片？紐時曾提及，輝達合規團隊也對Megaspeed展開調查，確認其「由總部位於中國境外的公司全資擁有和運營，無中國股東」。