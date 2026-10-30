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▲Emma（如圖）已成為亭亭玉立的少女，被問到身邊是否有追求者，她透露異性朋友肯定有的，但沒有男朋友。（圖／記者陳明安攝影）

實境節目《胡來旅行社》由胡瓜攜手女兒胡小禎、兒子胡釋安主持，第二季更找來19歲的孫女Emma，首次挑戰實境秀的她，透露不排斥踏入演藝圈，一旁的小禎也忍不住抱怨胡瓜現在很常重用她、邀 Emma上節目，導致自己的機會都被搶走，直呼：「 她現在是綜藝大哥最寵愛的女人。」讓眾人聽了笑翻。小禎19歲的女兒Emma有著亮眼外型，先前和外公胡瓜一起錄製YouTube節目《下面一位》，自然不做作的個性相當圈粉，影片創下近200萬點閱。而Emma近來除了參與實境秀，還演出台劇《整形過後》，受訪時被問到是否考慮進軍演藝圈，她坦言：「還沒想好，但不排斥。」而小禎則透露前幾天才和女兒聊過相關話題：「她沒有百分之百的興趣，也想各行各業試試看，我很鼓勵她在這個年紀多看看。」不過，小禎也突然爆料胡瓜最近很重用Emma，直呼：「我的機會都被她搶走。」胡瓜則解釋因為Emma流量比較高，讓小禎一聽忍不住回嗆：「那就祝你們開心，她現在可是綜藝大哥最寵愛的女人。」如今，Emma已成為亭亭玉立的少女，被問到身邊是否有追求者，她透露異性朋友肯定有的，但沒有男朋友，沒想到下一秒卻遭胡瓜吐槽：「沒有固定的啦！」小禎被問到有沒有看過Emma身邊的異性朋友，她大方表示：「有啊，她身邊朋友男的女的幾乎都認識，我現在不是看女婿眼光，這年紀就是多交朋友，只要是善良的、好相處的。」不過胡瓜則直言從沒見過Emma的男友，她則笑回：「沒有久到他可以見到。」《胡來旅行社》第二季除了規劃行程，也替遊客完成願望清單，胡瓜、小禎、胡釋安將帶著旅人一步一腳印探訪花蓮各景點，創造出獨一無二的旅行記憶，除了三人之外，每集還有重量級特派員擔任小幫手，包括Emma、李佩甄、曹佑寧、歐漢聲、JR紀言愷、阿Ken、婁峻碩，期望透過鏡頭帶領大家領略花蓮之美，帶動花蓮的觀光發展。